Oszkó Péter tőkét emelt a Művészetek Völgyét működtető vállalkozásban

A Művészetek Völgye Nonprofit Kft. tőkeemelése az elmúlt időszakban felmerült pénzügyi veszteségek pótlását szolgálta - közölte lapunk érdeklődésére írásban a vállalkozás sajtóosztálya. Hozzátéve: bár a Művészetek Völgye Fesztivál évek óta jelentősen növekvő látogatóközönséget tudhat magáénak és a 2019-es fesztivál is 200 ezer feletti vendéggel és az előző évnél 25 százalékkal több látogatóval zárt, elsősorban a területhasználatért fizetendő költségek folyamatos és jelentős emelkedése, továbbá a támogatói bevételek jelentős átalakulása következtében az éves gazdálkodás még növekvő jegybevételek és minden más költség szinten tartása mellett is likviditási hiányt eredményezett.

Ősszel Völgyhétvégéken adnak egy kis pótlást az idén elmaradt fesztiválért. Fotó: YouTube Ősszel Völgyhétvégéken adnak egy kis pótlást az idén elmaradt fesztiválért. Fotó: YouTube

Ezzel együtt változatlanul fent kívánják tartani a társaság és a fesztivál minőségi összművészeti programok iránti elkötelezettségét, a hazai alkotók és előadók széles körének biztosított fellépési felületeket, a helyi falvak és közösségek számára teremtett vállalkozási és fejlesztési lehetőségeket, valamint közönségük igényeinek minőségi kiszolgálását. Ezért döntöttek úgy, hogy élnek a három meglévő tulajdonosuk (az Oszkó Péter érdekeltségébe tartozó OXO Properties Településfejlesztési Nonprofit Kft., valamint a volt pénzügyminiszter által 2015-ben gründolt Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány és a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet) közül az előbbi kettő azon felajánlásával, hogy a megnehezült gazdálkodási körülmények mellett is folytatják a kulturális, összművészeti missziójukat, úgy, hogy az esetleges pénzügyi hiányokat a tulajdonosok egyszeri tőkepótlás formájában biztosítják.

A közelmúltban lezárult tőkeemelésben végül a meglévő tulajdonosok közül a Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány, valamint az OXO Properties Településfejlesztési Nonprofit Kft. tudott részt venni, 5-5 millió forinttal. Ennek köszönhetően az OXO Properties tőkeemelés előtti, 15 százalékos tulajdoni hányada 36 százalékra, míg a Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány 35 százalékos részesedése 46 százalékra emelkedett, a tőkeemelésben részt nem vett Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egyleté viszont 50-ről 18 százalékra csökkent.

A tulajdonviszonyok átalakítása azonban ezzel nem zárult le, miután a tulajdonosi kör egy része a vállalt és teljesített tőkepótlással nem kívánt tartós tulajdont szerezni a fesztiválban. Ezért fontos körülmény, hogy a társaság pénteken lezajlott taggyűlésén az OXO Properties Kft. bejelentette, hogy teljes tulajdoni hányadát fel kívánja ajánlani és át kívánja adni a fesztivál aktuális szervezőinek. Azzal a céllal, hogy a Művészetek Völgye elmúlt években kialakult fiatal szervezőcsapata és a jövőben egyébként is bővíteni tervezett ügyvezetői állománya tulajdonosi státuszban jelenjen meg a társaság és a fesztivál jövőbeni működésében.

Ennek megfelelően az OXO Properties Kft. tulajdonosi körből való teljes kilépése folyamatban van, a részesedését a fesztivál csapata fogja átvenni. Hasonló elvi jellegű felajánlást tett emellett a Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány is, amely a meglévő tulajdoni hányadából a fesztivál helyszínéül szolgáló falvaknak kíván részesedést felajánlani oly módon, hogy ezen részesedések megszerzése és tartása a falvaknak anyagi terhet ne jelentsen, de biztosítsa a társaság működésében tulajdonosként való részvétel lehetőségét.

Oszkó Péter. Fotó: Bánkuti András Oszkó Péter. Fotó: Bánkuti András

"Mindehhez az OXO csoport részéről annyit tennék hozzá, hogy valóban úgy látjuk, az elmúlt években lezajlott átalakulások nyomán, miután egy új szervezőcsapat már évek óta stabilan teljesített és bizonyított, az OXO csoportra, illetve közvetve rám tulajdonosi szerepben a Művészetek Völgyének már nincs szüksége" - közölte lapunkkal Oszkó Péter. "A legutóbbi konszolidációt és tőkepótlást a korábban megtett vállalásaink alapján még végrehajtottuk, de az OXO csoport ezt követően hátra kíván lépni, a tulajdonrészét át kívánja adni a jelenlegi szervezőcsapatnak, azon belül is egy újonnan létrejövő ügyvezetésnek és a továbbiakban a szerepét, a szerepünket az egyes fesztiválok esetleges támogatására szeretnénk korlátozni, remélhetőleg továbbra is sok más támogatóval együtt. Amit tudtunk, az elmúlt években megtettünk a Művészetek Völgye Fesztivál és környezete fejlesztéséért, számunkra ez mindig is a társadalmi felelősségvállalás keretében végzett tevékenység volt, most pedig úgy látjuk, hogy olyan elkötelezett és sikeres szervezőcsapat tudja tovább vinni a fesztivál ügyét, akik mellett a mi aktív tulajdonosi szerepvállalásunkra nincs szükség. Ahogy jeleztem, támogatóként ezzel együtt nyilvánvalóan továbbra is számíthat ránk mind a fesztivál szervezőcsapata, mind a helyi közösségek, falvak lakói is."

Kérdésünkre egyébként a kft-nél azt is elmondták, hogy a 2019-es üzleti évük beszámolóját az elfogadást követően, azaz július 3-a után pár nappal hozzák nyilvánosságra.

Természetesen a COVID-19 e vállalkozás 2020-as terveit is teljesen felülírta. Alapvetően ebben az évben készültek a fesztivál 30. jubileumára, a 10 napon át tartó összművészeti programsorozat keretein belül az 1500 program mellett a fesztivál múltját és történetét is bemutató egyedi csomagot is összeállítottak, valamint speciális installációkkal, aktív programokkal számoltak. A Művészetek Völgye 10 napja azonban még az augusztus 15-e előtti időszakra esett volna, így tavasszal le kellett mondaniuk a fesztivált.

A jubileumot 2021-ben rendezik meg, igyekeznek a minden idénre tervezett programot átemelni a következő évre. 2020 szeptemberében és októberében pedig négy hétvégén át Völgyhétvégék néven szerveznek őszi összművészeti napokat.

Terveik szerint az aktualitások lebonyolítása után nem várhatóak további változások, változtatások a 2021-es évben.