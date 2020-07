Számlázórendszert is adnak a bankszámla mellé

A Takarék Business Assistant emellett átfogó képet ad egy cég pénzmozgásairól, havi mérleget készít, tárgyévi összesítést ad, valamint szerződések és hatósági iratok rendezett tárolását is lehetővé teszi. Az új online számlázó és ügyviteli rendszerrel az adatok az interneten keresztül bárhonnan elérhetőek, nincs az irodához kötve, és a könyvelő is ráláthat a számlákra.

A Takarék Business Assistant használatával a felére-harmadára csökkenthető a pénzügyi adminisztrációra fordított idő, mert a leggyakoribb és legnagyobb terhet jelentő munkafolyamatokban nyújt segítséget. Az online rendszer nem csak az adóhatósági adatszolgáltatást végzi el automatikusan, hanem kezeli a kimenő és a bejövő számlákat, felgyorsítja a számlázási folyamatot, figyeli a határidőket és a lejárt számlákat. Előre kalkulálja a várható áfafizetési kötelezettséget és a KATA összegét, a Cégkapura érkezett üzeneteket is megjeleníti, mindezzel egyszerűsíti és gyorsítja a kötelező adminisztrációt.

