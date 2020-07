Török ingatlanfejlesztések kaptak VIP-státuszt

Egyszerre három nagyberuházást is visznek különböző török beruházók Budapesten. Hotelek, irodák és lakóingatlanok kerülnek ezzel a piacra. Kettő annyira fontos Orbán Viktor kormányfőnek, hogy nemzetgazdaságilag fontossá tette és még kiemelt státuszt is adott, hogy gyorsabban haladhassanak.

Már tavaly nyilvánosságra került, hogy kb.1200 lakást, 45 ezer négyzetméternyi irodákat és üzleteket, éttermeket, szolgáltató egységeket szeretnének felépíteni. A piaci hullámzások ugyanakkor átírhatják a terveket, egyrészt kicsit kisebb méretű lehet a beruházás, másrészt a belső arányok változhatnak. Szó van például egy 200 szobás szállodáról is, de a turizmus körüli bizonytalanságok ezt végül megkérdőjelezik. Polat az elmúlt években számos tranzakcióban volt érdekelt, egyebek mellett a József nádor téri Postapalota megvételében majd eladásában.

Ugyancsak VIP-státuszt kapott egy másik milliárdos török üzletember, a kormányfővel barátkozó és a magyar ingatlanpiacon hétmérföldes sebességgel terjeszkedő Adnan Polat által kezdett óriásberuházás a IX. kerületben. A Rákóczi híd pesti tövében, a Közvágóhídnak már csak hűlt helye van, egyelőre csupán a bontásig jutottak. Ám a tervek szerint folytatódik az óriási vegyes funkciójú ingatlanfejlesztés, bár ennek most még semmi jele.

Az elhúzódó gazdasági válság nyilván hátráltatta a török családi cég haladását, vélhetően közbenjárásukra aztán Orbán Viktor egy 2016. szeptemberi határozatban kiemelt nemzetgazdasági érdekké nyilvánította a felújítást, ami a jelek szerint most befejeződik.

A töretlen építkezés 2014-ben vette kezdetét, akkor vette meg az ingatlant a beruházó leányvállalata, a Melis Investment Kft. 2,6 milliárd forintért. Az eladó a Rogán Antal által vezetett V. kerületi önkormányzat, amely annak idején nemzetközi pályázatot hirdetett, de csak a török cég adott be ajánlatot, így versenytárs nélkül győzhetett. Az értékes ingatlanra egyébként 2010-ben a később becsődölt és Jászai Gellért nagyvállalkozó érdekkörébe tartozott SCD Csoport egyik vállalata is szemet vetett, de végül nem született egyezség.

A szálloda honlapján július legvégén még nem lehetett szobát foglalni és a nemzetközi szállásfoglaló rendszerekben sem, pedig a nyitás a honlap szerint 2020 októberében lesz. Nincs kétségünk, hogy ez változni fog és a turisták birtokba vehetik majd az elegánsan felújított ingatlant. Emre Pasli szállodaigazgató közleményben ígérte, hogy „A turizmust sújtó válság ellenére is töretlenül építkezünk”.

Augusztus elején hatalmas toborzó akciót szervez a nyitásra készülő legújabb budapesti luxus hotel gazdája, a török Özyer Csoport. Mintegy 200 állást lehet elnyerni az Erzsébet-híd lábánál lévő Matild-palotában kialakított és a Marriott hálózathoz tartozó szállodában (teljes nevén Matild Palace Luxury Collection Hotel Budapest). Magát a toborzót sem kell bérleményben rendezni: a pár lépésre található Centrál Kávéház lesz a helyszín, ami ugyancsak a csoportté. A vendéglátó egységet is magába foglaló épület ugyanis nem régen a sok üzleti szektorban erős Özyer családé ( Hasan Özyer családfő vezetésével) lett a Mete Global Kft.-n keresztül.

