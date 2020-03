Történelmi zuhanással zárt a Wall Street

Pénzesővel derítenék jókedvre az embereket

Kedden eldördült a startpisztoly, a jegybankok elkezdték a gazdaságmentő akcióikat, előbb az ausztrál jegybank vágott kamatot, kedden délután az amerikai Fed is csökkentett. A pénzesőtől azt várják a gazdasági vezetők, hogy megnyugtatja a piaci szereplőket, sokak szerint ugyanis most a pszichikai hatások a legveszélyesebbek. Ugyanakkor a kétkedők is hallatják a hangjukat, szerintük ugyanis a kamatcsökkentés hatástalan a mostani helyzetben.