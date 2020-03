Tovább zuhan a forint, a tőzsdék is szakadnak

A pesszimizmus délután is fokozódott a piacokon, az amerikai nyitás újra súlyos mínuszokat hozott, ami miatt az európai börzék is tovább csúsztak lefele. A forint napközben tovább gyengült.

Hétfőn ismét pánik üzemmódba kapcsoltak a befektetők, úgy tűnik a Fed éjszakai lépése, amely keretében 1 százalékponttal csökkentették az alapkamatot semmit sem ért egyelőre. A részvénypiacokon és a devizakereskedelemben is teljesen defenzív a befektetői viselkedés, minden kockázatos eszköztől igyekeznek megszabadulni.

Minden bizonnyal ez is hozzájárult ahhoz, hogy a forint a délelőtti mélypont után tovább folytatta a mélyrepülését, és immár 345 forintig gyengült. Egyelőre megjósolni sem lehet, hogy melyik szint lehet a következő támasz a forint számára. A 350-es ugyanakkor lélektanilag fontos lehet, odáig viszont a következő napokban elmehet az euró.

Ami a tőzsdéket illeti, továbbra is menekülnek a befektetők, az európai piacokon gyenge kezdés után volt egy kisebb napon belüli visszahúzás, az amerikai nyitás után viszont újra szabadesésbe váltottak. Ez nem meglepő, hiszen a tengerentúlon az egyik legfontosabb mutató az S&P 500 10 százalékos mínuszt is mutatott a nyitás után negyedórával. Hasonló mértékben zuhan a Dow Jones és a Nasdaq mutatója is. Előbbi például újra 2000 pontos szakadással indította a hetet.