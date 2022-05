Turbulens időkben felértékelődik a diverzifikáció szerepe

Milyen volt az alapkezelő tavalyi éve?

A 2021 es év történelmi év volt a Raiffeisen Alapkezelő életében. A piacok rendkívül támogatóak voltak, a 2020-as Covid-mélypontokról stabil, de töretlen emelkedés bontakozott ki a kockázatos eszközök piacán. Alapjaink ebben a helyzetben nagyon jól szerepeltek. Mi a magunk eszközeivel is igyekeztünk, hogy alapjaink minél vonzóbbak legyenek a befektetők számára.

Két dologra koncentráltunk, az egyik az ESG alapok területe, amelyek értékesítését kommunikációs kampánnyal is támogattunk. Emellett a rendszeres befektetési programot (RBP-t) is ösztönöztük a tavalyi évben, egy díjkedvezmény-kampánnyal megtámogatva. Így a Raiffeisen Alapkezelő által kezelt vagyon a piaci átlagot, azaz a versenytársakét meghaladó mértékben tudott nőni és 235 milliárd forintra emelkedett az év végére.

A vagyon növekedéshez az ESG alapok is hozzájárultak?

Igen. Ebben a szegmensben valójában a bécsi anyavállalatunk tudását hozzuk be Magyarországra. Gyakorlatilag az ottani alapok ESG-szemléletét tudjuk a hazai alapoknál is meghonosítani. Bécsi kollégáink már 15 éve fektetnek be a fenntarthatósági szempontok figyelembevételével, és mind elemzési kapacitásban, mind portfólió-menedzselésben nagyon jól működő hátországot tartanak fent.

Erre a bázisra alapozva 2020 februárjában hoztuk át az első ESG-alapot Ausztriából Magyarországra, kevéssel a járvány előtt. De az első hullám mélypontja után, 2020 március végétől ez az ESG-alap egyre népszerűbb lett. Mind a befektetőink, mind a befektetési bankáraink nagyon megkedvelték ezt a termékkört, amely napjainkban már három alapot foglal magában.

Melyiket tartják a legfontosabb alapjuknak?

Minket a szakma alapvetően ingatlanalapunkról ismer, amely a Privátbankár Klasszis díjátadón is évről évre a legjobbak között volt. Azonban az értékpapír- alapokban meglévő kompetenciáink is egyre erősebbek, a befektetői pénzek a tavalyi évben például nagyobb részt már ezekbe az alapokba érkeztek.

A legnagyobb kezelt vagyonnal a Megoldás vegyesalap-családunk rendelkezik, amely az idén több díjat nyert a Privátbankár Klasszis díjátadón. Tehát egyre komolyabb értékpapíros kompetenciával is rendelkezünk, amit a befektetők is észrevesznek, elismernek.

Mi változott az idén? Ez sokkal nehezebb évnek ígérkezik.

A piaci környezet és a mozgástér alaposan megváltozott 2022-ben, egyrészt az inflatorikus környezet és a kamatemelések, a jegybankok szigorodó monetáris politikája miatt. Másrészt pedig nyilván az orosz-ukrán háború következtében. Ezek teljesen más megvilágításba helyezik a befektetéseket. Megváltoztatják a befektetőink kockázatvállalási kedvét és természetesen a mi világról alkotott képünket is. Úgy gondoljuk azonban, hogy a termékkínálatunknak vannak olyan elemei, amelyek a jelenlegi, megváltozott piaci körülmények mellett is vonzóak tudnak lenni. Ezt bizonyítja, hogy eddig sikerült komolyabb vagyonvesztés nélkül átvészelni az évnek az eddigi, eléggé turbulens időszakát is.

Ha jól tudom, a Megoldás alapcsalád különböző kockázati szintű vegyes alapokból áll, amelyek különböző kockázati étvágyú befektetők igényeit tudják kiszolgálni.

Így van, az alapcsaládban mind a háromfajta kockázati szintű vegyes alap megtalálható. A Megoldás Start az óvatos, a Megoldás Plusz a kiegyensúlyozott, a Megoldás Pro pedig a dinamikus vegyes alap. Ezek rendkívül széles eszközkitettséget kínálnak, a kötvény- és részvénytípusú eszközök mellett árupiaci- és ingatlan befektetések, más alapkezelők alapjai, valamint különböző származtatott eszközök teljesítményéből is részesedést nyújtanak. Ráadásul a portfóliókat még aktívan is kezeljük, így a részvénysúlyok a piaci várakozásainknak megfelelően változnak.

Az abszolút hozamú alapjuk mennyire kockázatkereső vagy kockázatkerülő?

A portfólió magját egy egyedi részvénykiválasztáson alapuló részvényportfólió adja, amit kollégáim értékalapú elemzéssel válogatnak össze. Végső soron tíz és negyven százalék között változik a részvénykitettség, de ezt úgy oldjuk meg, hogy a részvényekkel szemben indexekre felvett sort pozíciókat is tartunk. A kettő közötti különbség adja a nettó részvénykitettséget.

Tavaly, amikor kedvező volt a részvénypiaci környezet, akkor jellemzően negyven százalék körül volt a részvénykitettség. Jelenleg inkább 20 százalék körül, döntően nyugat-európai és amerikai papírokból összeállítva. A portfólió fennmaradó részét a makrogazdasági helyzetre reagáló pozíciók alkotják. Most például a kamatemelési folyamatra reflektáló kötvénypozíciók vannak benne, valamint arany származtatott pozíciók és némi devizapozíció is.

Mit javasolnának a kis befektetőknek, ilyen turbulens időszakban hogyan fektessek be a pénzüket?

Az egyik alapvető kérdés az, hogy érdemes-e ilyenkor is befektetni. Amikor ennyi bizonytalanság van a világban, amikor háborús helyzet van, amikor alapvetően inkább kedvezőtlen gazdasági hírek látnak napvilágot. Alapkezelőként, befektetési szakemberként azt mondjuk, hogy befektetni mindig érdemes, így van ez most is. A megoldás az ilyen bizonytalan piaci helyzetekben egyrészt az aktív portfólió-menedzsment, amikor azt mondjuk, hogy szakértőkre bízzuk a pénzünket. Nekik az alapon belül is van lehetőségük a portfóliót súlyozni, adott esetben a kevésbé kockázatos eszközöket választani.

Amikor pedig újra érdemes kockázatot vállalni, akkor a portfólió-menedzserek átsúlyozzák a befektetéseket, és ezáltal a kockázatosabb eszközök felé mozdulnak el. Ez már a Covid alatt is jól működött. A mélypontokat, az esés alját eltalálni szinte lehetetlen, de egy aktív menedzsmenttel lehet tompítani a kedvező időszakok kedvezőtlen hatását. A Covid időszaka jó iskola volt, és bízunk abban, hogy idén, ebben a helyzetben is jól fogunk szerepelni.

Mi a szerepe az ESG-nek a jelenlegi környezetben?

Ahogy említettem, a részvénypiaci hullámokat a kisbefektetők aktívan kezelt abszolút hozamú alapok és vegyes alapok segítségével tudják meglovagolni, de van egy másik befektetési stratégia is, amikor hosszú távú trendekbe fektetnek. Ilyen a fenntarthatóság kérdése is, ha nem lenne Covid és nem lenne háború, akkor erről szólna most elsősorban a befektetések világa. Kevéssé vitatott álláspont, hogy a bolygó sorsával, a fenntartható vállalati működéssel foglalkozni kell. Ezek a befektetések messze túlmutatnak az egy-három éves befektetési időszakokon.

Mostanában az egyik legjobb befektetési szektor, ha nem a legjobb, az árupiac volt. Mivel foglalkozik a nyersanyagalapjuk?

Nyersanyagalapunk kiegészítő termékként indult annak idején, a befektetői igényekre reagálva. Valójában ez egy passzív termék, egy árupiaci indexet követ, és egy ETF (tőzsdén kereskedett alap) van mögötte. Mi magunk nem foglalkozunk árupiaci ügyletekkel, de a befektetőknek lehetővé tesszük a hozzáférést a tágan értelmezett árupiacokhoz ezen az alapon keresztül.

Viszont a vegyes alapjainkban is tartunk nyersanyag kitettséget, de a kockázatosabbakban sem lépi át ennek a súlya az öt százalékot. Ezzel egy fajta tükröt is tartunk a befektetők felé, megmutatjuk, hogy egy átlagos befektető portfóliójában milyen arányban tartjuk megfelelőnek az árupiaci befektetéseket, hiszen ezek kockázata Igen magas.

Az árupiacon nem pusztán a kereslet és kínálat dönti el, hogyan alakulnak az árak, hanem geopolitikai kockázatok, a háborúra adott válaszreakciók, az Oroszországgal szembeni szankciók mind-mind befolyásolják például az olaj vagy a gáz árfolyamát. Magas tehát a kockázat, de tény, hogy az elmúlt egy-másfél évben szenzációs menetelésen vannak túl az energiahordozók.

Így 70 százalék felett van a nyersanyagalapunk egy éves hozama is. Bár diverzifikált portfóliót, azaz széles árupiaci kitettséget kínál, színesfémek, nemesfémek, ipari fémek, mezőgazdasági termények is vannak benne. De azért az alap “olaj-fejnehéz”, mintegy 60 százalékban a kőolaj és annak származékai szerepelnek benne.

Az alap közelmúltbeli teljesítménye kétségkívül kecsegtető, sok ügyfélnek felkeltheti a figyelmét. Van helye egy diverzifikált ügyfélportfólióban, de a magas kockázat miatt érdemes óvatosan, felelősségteljesen vásárolni.

Különböző részvénypiaci dilemmák vannak. Hogyan osztják meg például a portfóliót régiók között? Szerepel Közép-Kelet-Európa is? Értékalapú vagy növekedési részvényeket vesznek inkább?

Abszolút hozamú alapunkban nincsen ugyan földrajzi megkötés, a kollégáink azonban a fejlett piacokat részesítették előnyben, mint Nyugat-Európa és Amerika. Döntően értékalapú részvényeket keresnek, nem feltétlenül a felkapottabb high-tech részvények kerülnek be a portfólióba.

A kelet-közép-európai régió elsősorban vegyes alapjainkban jelenik meg, illetve van egy régiós részvényalapunk is. Ebben a lengyel piacot súlyozzuk felül, de van dél-európai kitettségünk is. Magyar részvényeket jelenleg keveset tartunk ezekben az alapokban.

Híres az ingatlanalapjuk is, a márciusi termékismertetője szerint a hozama továbbra is jó.

Valóban, az ingatlanalap továbbra is a kínálatunk egyik ékköve, a hazai piacot sokáig uralta a hozam szempontjából. Azt fontos tudni, hogy magas ingatlankitettséggel dolgozunk, tehát a portfólió közel 80 százaléka effektíve ingatlanokban van. Stabil bérlőállománnyal rendelkezik, a kinnlevőségeink alacsonyak, időben és jól fizető bérlőkkel van szerencsénk együttműködni.

A portfólió Budapestre koncentrálódik hiszen irodaházak adják a magját, az irodaház-piacnak pedig Budapest a központja. A fennmaradó részt főleg bevásárlóközpontok teszik ki, illetve kereskedelmi és ipari ingatlanok. Az alap teljesítménye stabil és kiegyensúlyozott.

Hogy mennyire hiszünk az ingatlanalapunkban, azt mi sem bizonyítja jobban, minthogy vegyes alapjainkba is vásárolunk belőle. Kockázattól függetlenül 15 százalék ingatlan kitettséget célzunk meg ezen alapokban, amit döntően a saját ingatlanalapunkon keresztül valósítunk meg.

Most, amikor a tőkepiacokon, a részvénypiacon turbulencia van, nem egyértelmű az irány, a kereskedelmi ingatlanok tartásának szerepe felértékelődik. Nagyon jó diverzifikációs eszközt jelent az ügyfélportfóliókban. A kereskedelmi ingatlanokat ugyanis nem a tőzsdék árazzák, a reálgazdasági folyamatok pedig tapasztalataink szerint rendszerint késleltetve jelennek meg a kereskedelmi ingatlanok piacán.

Talán furcsának hangzik, de egyelőre nem látjuk a kockázatok növekedését a kereskedelmi ingatlanpiacon, és kiegyensúlyozott teljesítményre számítunk az év hátralevő részében is.

A koronavírus-járvány nyomán a home office terjedése sem jelent kockázatot?

A home office terjedése még egy meglévő, alakuló probléma. Azt látjuk saját magunkon, a bankon és a bérlőknél is, hogy a Covidra adott válasz pánikreakció volt. Nem volt mérlegelési lehetőség, aki tudott, az otthon maradt. A cégek működése mostanában tér vissza a normál kerékvágásba, és mindenki most tanulgatja, hogyan lehet a home office-t beépíteni a a normál működésbe.

Ma például az álláspályázatokra érkező új jelentkezők is általában úgy érkeznek, hogy már van home office-preferenciájuk. Az irodapiacnak alkalmazkodnia kell majd ehhez, lehet, hogy kisebb alapterületeket fognak bérelni a bérlők, sokkal több közösségi munkaállomással. De ez minden bizonnyal egy hosszabb távú folyamat lesz, rövid távon még nem okoz problémákat a bérbe adásban.

Érinti a szektort az ESG terjedése?

Érdekes kérdés az ESG szemlélet megjelenése az ingatlanpiacon is, az ingatlanalapokkal kapcsolatban is erősödnek az ilyen elvárások. Kihívást jelent, hogy hogyan lehet majd az irodaházakat és egyéb létesítményeket a fenntartható fejlődésre átállítani. De ez is egy nagyon hosszú távú trend, amellyel azonban az alapkezelőknek számolniuk kell.

A háború vajon befolyásolja a kereskedelmi ingatlanok hazai piacát?

Egyelőre úgy látjuk, hogy a háború és az annak nyomán kialakuló gazdasági helyzet nem befolyásolja az ingatlan befektetéseket.

A koronavírus-válság következtében világtrend lett a digitalizáció, ez az alapok forgalmazásában is jelentkezik?

A koronavírus-válság ágyazott meg nálunk annak, hogy elinduljon a RaiConnect szolgáltatás, ami azt jelenti, hogy a prémium bankárok már videós felületen is ki tudják szolgálni az ügyfeleket. Ez korábban kísérleti jelleggel indult el néhány fiókban, majd az idei évre kiterjesztették a teljes hálózatra. Egyes ügyfelek, ügyfélcsoportok már nem igénylik a személyes jelenlétet, és szívesen helyezik a pénzügyeiket az online térbe. Most már teljes értékű tanácsadást tudnak adni a bankárok és számos befektetés jön létre ezen a rendszeren keresztül is.

