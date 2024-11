Van valami, ami fokozatosan megszűnik, de itthon épp újraindul

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

A tendencia ellenére Magyarország bejelentette, hogy 2017-es megszüntetése után 2024 júliusában újra bevezeti az aranyvízumrendszert, mely három utat kínál a tartózkodási engedély megszerzéséhez. A vízumot kiterjesztik a kérelmező házastársára és eltartott gyermekeire, és így ők is vízummentesen utazhatnak az EU-ban.

Magyarország kivételével fokozatosan kivezetik a másik országban való élet- és munkajog ellenérték fejében történő megszerzésének, azaz az aranyvízumnak a lehetőségét Európa-szerte. A szintén a Klasszis Médiához tartozó laptársunk, a Privátbankár hétfői cikkében emlékeztet, a befektetési programok, más néven aranyvízumrendszerek lehetőséget kínálnak a kérelmezőknek, hogy tartózkodási engedélyt kapjanak egy adott országban, ha ott lakást vásárolnak, vagy nagy befektetést hajtanak végre, esetleg jelentős adományt adnak. Vannak arany útlevelek is, amelyek lehetővé teszik a külföldiek számára, hogy ugyanezen eszközökkel állampolgárságot szerezzenek, ami az Európai Unión belül a közösség számos előnyét is magában foglalja.

