Vezetőváltás Mészáros Lőrinc tőzsdei cégénél

A következő egy évben az Opus Global céljai között szerepel, hogy a járvány negatív gazdasági hatásai ellenére stabil növekedési pályát biztosítson a portfóliójába tartozó vállalatai számára. Emellett továbbra is kiemelt cél olyan társaságok felvásárlása és integrálása, amelyek jelentős növekedési potenciállal és eredménytermelő képességgel rendelkeznek.

Mészáros Beatrix, az Opus Global igazgatósági elnöke a vezérigazgató-váltással kapcsolatban úgy fogalmazott: Gál Miklós sikeresen lezárta az Opus és a Konzum fúzióját (erre még tavaly júniusban került sor - a szerk.), reorganizálta és tovább dinamizálta a holdingot, amelynek eredményeit - ahogy az Opus közleménye fogalmaz - a 2020. I. negyedéves pénzügyi jelentés is visszaigazolta. A társaságnak változatlanul stratégiai célja, hogy vonzó célpontként jelenjen meg az intézményi nagybefektetők és a konzervatív politikát folytató pénzügyi alapok előtt is. Dzsubák Attila Zsolt szakmai tapasztalata garanciát jelent a befektetői fókuszú irányításra. Balog Ádám pedig igazgatósági alelnökként kiemelt szerepet vállal a jövőben a stratégiailag jelentős ügyekben – tette hozzá az igazgatóság elnöke.

Gál Miklós helyett Dzsubák Attila Zsolt irányítja július elsejétől az Opus Global Nyrt-t - tájékoztatta lapunkat a tőzsdei társaság. Emellett lesz egy másik változás is: Balog Ádámot, az ugyancsak Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó MKB Bank elnök-vezérigazgatóát az igazgatóság az alelnökévé nevezte ki.

