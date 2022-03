Videó: Mészáros Lőrinc lelakatolta budapesti szállodáját a menekültek elől

Nem sikerült bemenni március 3-án, csütörtökön délután a IX. kerületben, az Üllői úton lévő Millennium hotelbe, ami a HunguestHotels lánc tagja. Ez a hálózat a Mészáros Lőrinc által birtokolt OPUS Global Zrt. kezében van.

Kívülről is könnyen megállapítható, hogy a háromcsillagos szálloda üresen áll, így alkalmas lenne az egyre több, Budapestre érkező ukrajnai menekült átmeneti elszállásolására. A 116 normál szobát és további 6 nagyobb lakrészt kínáló hotelben rendelkezésre áll egy 400 négyzetméteres konferenciaterem is, ott is elhelyezhetnének több tucat menekültet. Érdekes, hogy még mindig lehet szobát foglalni egyes márciusi időpontokra a booking.com-on, de például március 5-8. között "teltházat" jelzett a foglalási oldal.

Oldalról benéztünk a hátsó udvarra is, hátha valamiféle felújítási munkáknak vagy arra való készülődésnek a nyomait találjuk, de semmi ilyet nem találtunk. Természetesen ott is csengettünk, de nem nyitottak ajtót, s a függönyök mind behúzva, még a személyzet sem mozgolódott. (Pár napja Mészáros Lőrinc közvetve azt jelezte, hogy majd akkor nyitja ki hoteljeit erre a célra, ha erre kérés érkezik.)

Később megnéztünk egy másik Üllői úti szállodát, az négy csillagos. A Verdi Grand Hotel a Klinikák metrómegállóval szemben várja a vendégeket, de a recepción nem adtak semmiféle felvilágosítást, a vezetőket "nem tudta elérni" az éppen szolgálatban lévő munkatárs. Így hiába kérdeztük, hogy a hotel szándékozik-e bármiféle segítséget nyújtani, még arra sem kaptunk választ, hogy vannak-e ukrán vagy orosz állampolgárok a vendégek között.

Hasonló kísérletet tettünk a Deák téri ötcsillagos Ritz Carltonban, ott is szolgálatkész volt a recepciós, de "a felsővezetés egész nap meetingen van" - jött a válasz. A lobbyban azonban két középkorú szőke hölgy orosz nyelvű beszélgetésére és ideges, telefonálására lettünk figyelmesek. Odaléptünk, kiderült, hogy Ukrajnából jöttek és csak rövid ideg maradnak itt, mennek tovább Nyugat-Európába. Sajnos a kamerát látva nem akarták vállalni arcukat. Elmondták viszont, hogy rengeteg családtagot hagytak maguk mögött, akiket arról győzködtek, hogy azonnal jöjjenek utánuk.