Münchenben mutatkozott be az AMBIENC3: a Continental  szemléltette, milyen lesz a jövő járműveinek beltere

A müncheni IAA Mobility kiállításra ellátogatók megtapasztalhatták, mit képes nyújtani a jövő járműveinek beltere, amennyiben beülnek az AMBIENC3 koncepciójárműbe, melyet minden elemében úgy terveztek meg, hogy egyszerre tudjon megfelelni mindhárom fent említett tevékenységnek: a padlóhoz, a falhoz és a plafonhoz, az ülésekhez, a „társalgóhoz” és az asztalokhoz stílusos, könnyű és robosztus felületekkel, valamint természetes, finom és élénk színekkel, meleg és egyértelműen kialakított fényforrásokkal, és diszkrét hanghatásokkal rendelkezik.

Az AMBIENC3 „harmadik életterével” egyaránt otthont ad a vezetésnek, a munkavégzésnek és a pihenésnek. A jármű tele van új, innovatív és fenntartható anyagokból készült felületi megoldásokkal. Apropó fenntarthatóság, az újrahasznosítás trendjének megfelelően az AMBIENC3 egy VW T2 kisbuszon alapul. A már amúgy is nagy népszerűségnek örvendő T2 mostantól a vonzó retró érzés és a jövő felé kacsintó megoldások közös nevezőjét is képviselni fogja. „Az AMBIENC3 koncepcióval az autóipar egyik világszerte elismert ikonját új, érdekes felületekkel és a jövőre összpontosító technológiákkal látjuk el, melyek funkciói a lehető leghatékonyabb módon segítik a vezetést, a munkavégzést és a kikapcsolódást, amiket szín, dizájn és anyag alapján meg is különböztet” – mondja Ralf Imbery, a Continental felületi szakértőinek innovációs, átalakítási és formatervezési globális igazgatója.”

Az AMBIENC3 demonstrálja szakértelmünket a fenntarthatóság, a tervezés, a funkcionalitás, a „harmadik élettér” kifejlesztése, valamint az ügyfélközpontúság tekintetében. Egyesítjük benne a mobil belterek jövőjének kulcsfontosságú mozgatórugóit.”

A hangsúly a fenntarthatóságon

A Continental újrahasznosított és újrafelhasznált anyagok mellett természetes és megújuló nyersanyagokat alkalmazott a felületek fejlesztése során, azonban ezzel nem kellett kompromisszumokat hoznia a minőség kárára: „Az AMBIENC3 utasai szabadon lélegezhetnek az alacsony kibocsátású és alacsony szennyezőanyag-tartalmú anyagoknak köszönhetően. A könnyű felszínek továbbá a jármű súlyának csökkentéséhez is hozzájárulnak” – hangsúlyozza Imbery. „Így csökken az energiafogyasztás, tehát a szén-dioxid-kibocsátás is, valamint ezzel az elektromos járművek hatótávolsága is növekszik.”

A természetes, finom és élénk színek, valamint a gyengéden áramló formák meghatározó elemei az AMBIENC3 belterének, melynek egy otthonos, mégis modern hangulatot kölcsönöznek. A belső tér lehetővé teszi az utasok számára a munkavégzést, de a kikapcsolódásra is ugyanúgy ösztönzi őket. Gombokat és kapcsolókat sehol sem lehet látni. Noha az AMBIENC3 funkciói intuitív módon, bármikor használhatók, nincsenek állandóan látható vezérlőelemek. A „szégyenlős technológia” kerül itt a középpontba: a kikapcsolt állapotban lévő funkciók első látásra láthatatlanok a felületeken.

Dizájn és funkció kéz a kézben

A Continental speciális járművének további elemei között találjuk a különböző hangulatokat megteremtő fény- és hangkoncepciót, valamint a fűthető anyagokat. A funkcionális nyomtatással készült felületek másodpercek alatt képesek hőt termelni. Az AMBIENC3 további felületeit olyan különleges tulajdonságok jellemzik, mint az optimalizált szennyeződési jellemzők, a maximális kopásállóság, és sérülés esetén akár még az öngyógyulás is.

A Continental eközben az AMBIENC3 kapcsán sem feledkezik meg az autonóm vezetés megatrendjéről. Mire valóban megérkezik a teljesen automatizált vezetés, vagy akár még azelőtt is, az autóban töltött időt nem csak kormányozással, gyorsítással és fékezéssel, hanem további tevékenységekkel is tölthetjük. A vezetési zóna mellett ezért az új koncepciójármű dolgozó- és pihenőtereket is kínál, melyek mind saját megközelítéssel rendelkeznek a tervezés és a felhasznált anyagok tekintetében.

Mivel egyre nagyobb hangsúly kerül a beltéri kialakításra, az itt alkalmazott felületek fontosabbá válnak, mint valaha. Mindez végső soron a járművek beltereinek átalakításához fog vezetni: tetszetősebbé kell válniuk, és a felületeknek haptikus visszajelzést is kell nyújtaniuk. A különböző tevékenységeket különféle, fény- és hanghatások által támogatott hangulati funkciók fogják segíteni. A nappali és a dolgozószoba járműben való összekapcsolását magába foglaló koncepciót a „harmadik élettér” kifejezéssel illetik.

Személyre szabott megoldások, innovatív technológiák

Az AMBIENC3 többek közt az ügyfélközpontúság területén is magasabb szintre emeli a lécet. A Continental a digitális nyomtatási technikáknak köszönhetően személyre szabható megoldásokkal és felületekkel számos lehetőséget kínál az autógyártóknak, amikor a járművek az ügyfelek egyedi igényeihez igazítására, a belső terek új és meglepő funkciókkal való feljavítására, valamint a hálózatba kapcsolás biztosítására kerül a sor.

Az AMBIENC3 a Continental által kifejlesztett technológiákat alkalmazó felületei szinte mindenre képesek. Például a staynu (nevét a „stay new” – „maradj új” kifejezésről kapta) technológia még jobban ellenállóvá teszi a felületeket a szennyeződéseknek, melynek köszönhetően tisztításuk egyszerűbb, és kialakításuk robosztusabb, mint valaha. Ahogyan a neve is erre utal, a technológia lehetővé teszi az anyag számára, hogy tovább maradjon „új”, és annak is nézzen ki. Az AMBIENC3 a vezetőülésben használja azezzel a védelemmel ellátott anyagot. Búcsút vehetünk a foltoktól ezzel a tartós, megfizethető és környezetbarát anyaggal.

Az AMBIENC3 más felületei a laif technológiát alkalmazzák, amely kiemelkedő lélegző képességet biztosít, azaz lehetővé teszi a levegő és a pára áteresztését, valamint kivételesen puha tapintást nyújt. Ennek az új technológiának egy kellemes mellékhatása, hogy a lélegző felület a hőmérséklet passzív szabályozását is lehetővé teszi. A valódi bőr kinézetét és érzetét nyújtó laif technológiás felületek kiváló alternatívát jelentenek, amelyért egyetlen állatnak sem kell az életét adnia.

Continental – 150 éve a mobilitás élén

“Komoly csapatmunka áll az új járműkoncepció mögött” – magyarázza Ralf Imbery. „A futurisztikus felületek mellett innovatív technológiák és megoldások is helyet kapnak, mint például az Ac2ated Sound hangszóró nélküli audio-rendszer, az útbiztonságot növelő ProViu360 kamerarendszer, a fenntartható energiatermelést szolgáló, a jármű tetején elhelyezett fotovoltaikus töltő, az intelligens üvegvezérlő, az eTravel.Companion, valamint az USB és Bluetooth csatlakozással ellátott DAB rádió.”

Nemcsak az AMBIENC3 képviseli a hagyományokat és jövőt, hanem a Continental egésze is. A mobilitás most már 150 éve felel a vállalat szívverésért – és ez továbbra is így lesz. „Az AMBIENC3 egy olyan dolog, amit megfogni átérezni, átélni kell” – foglalja össze Imbery. Az új koncepcióval kapcsolatos átfogó áttekintést és további részleteket az AMBIENC3 multimédiás webportálon találhat.