Donald Trump miatt több lesz az AIDS-es beteg?

A főigazgató ezért azt kérte Donald Trump elnök kormányzatától, hogy adjon hozzá kivételeket a rendelkezéshez annak érdekében, hogy a rászorulók továbbra is megkaphassák az életmentő kezeléseket. A WHO közleménye szerint 2023 végén csaknem 40 millió HIV-fertőzöttről lehetett tudni. A szervezet kiemelte, hogy az Egyesült Államok által 20 éve indított, az AIDS leküzdését szolgáló elnöki program, a PEPFAR mind ez idáig élen járt a kór elleni küzdelemben, a több mint 50 országban működő program támogatásának átmeneti felfüggesztése pedig „emberek millióinak életére lehet hatással”. Elindítása óta a PEPFAR több mint 26 millió életet mentett meg, jelenleg pedig több mint 20 millió HIV-fertőzött kezelését biztosítja, köztük 566 ezer 15 év alatti gyermekét.

