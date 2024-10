Harc az időpontokért: tömegesen tolnak ki egymással a magyarok az orvosnál

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

be kellene vezetni az ezer forintos foglalási díjat, és ha megérkezik a beteg a lefoglalt időpontjára, akkor visszakapja a pénzt. Ha nem, bukta az összeget.

Kapcsolódó cikk Orbán Viktorék szerint nincs is akkora baj a hosszas kórházi várólistákkal? Mindenkit ellátnak, csak ki tudja, mikor.

A tárca közleményében hangsúlyozta, hogy a távolmaradások minimalizálása érdekében rendkívül fontos a foglalások lemondása, amennyiben az érintett személy mégsem tud elmenni az időpontra. Hozzátették, hogy az EgészségAblak applikáció erre is lehetőséget biztosít, a beteg egy gombnyomással lemondhatja az időpontját. Így csökkenthető a fölöslegesen foglalt időpontok száma, és segíthető, hogy más páciensek hozzáférjenek az ellátáshoz.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!