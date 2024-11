Hitelből megy magánorvoshoz rengeteg magyar, sokkoló számok érkeztek

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Túléli Budapest a következő öt évet is kormánytámogatás nélkül? Milyen kapcsolatot lehet kialakítani a Fidesszel, Magyar Péterrel és Karácsony Gergellyel? Online Klasszis Klub élőben Vitézy Dáviddal!

A legnépszerűbb magánszolgáltatások közé tartoznak a szemészeti beavatkozások, szülészet-nőgyógyászat és ortopédiai műtétek. A lézeres szemműtétek különösen keresettek, ahol az árak szemenként 159 ezertől 487 ezer forintig terjednek. A tavalyi évben a magánszemészeti klinikák több mint 8 milliárd forint bevételt könyvelhettek el, ami több mint 8 ezer beavatkozást jelentett. Az idősek körében a szürkehályog-műtétek is népszerűek, bár ezek állami ellátásban is elérhetők, hosszú várakozási idővel.

Tisztázott egy félreértett helyzetet is.

Kapcsolódó cikk Odacsapnak az ügyeskedő orvosoknak, megszólalt az államtitkár Tisztázott egy félreértett helyzetet is.

A magyar emberek már évi 600–800 milliárd forintot költenek évente magánorvosi kezelésekre – derült ki a Szinapszis Piackutató és Tanácsadó Kft. felméréséből, amit a TOP30 Legbefolyásosabb szereplő című kiadványban mutattak be, írta meg a Mgánpraxisnapon elhangzottak alapján az Index .

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!