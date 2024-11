Csak néhány betegnek sikerül visszajönni: egy állapot, ami bárkit halálra rémítene

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

A People magazin által megszólaltatott Jake Haendel helyzete az ATL miatt eleve nehezebb volt, mintha kizárólag bezártságszindrómával kellett volna megküzdenie. A locked-in szindrómás betegek többsége az ausztrál Brain Foundation adatai szerint a rehabilitációt követően képes önállóan mozogni – kerekesszékkel. Arra a szintre viszont a rehabilitációt követően is csak kevesen jutnak el, hogy segítség nélkül tudjanak gondoskodni magukról.

Egy, a Journal of the Neurological Science oldalán megjelent tanulmányból kiderül, hogy az ópiátok, a kokain és a lipofil – zsírokban oldódó – inhalálószerek túlzásba vitt használata nagymértékben károsíthatja az agy fehérállományát, olyan akut neurológiai szövődményeket okozva, mint a toxikus leukoenkefalopátia. A felsorolt szerek rendszeres használata az Egyesült Államokban évek óta közegészségügyi problémák sorával hozható összefüggésbe.

Noha Haendel nem reagált az érintésekre, valójában érzékelte azokat, ahogy a viszketést és a fájdalmat is, jelezni viszont nem volt képest ezeket. Úgy fogalmazott: „Csak magamban beszéltem. A túlélésért tartottam mozgásban az agyamat, hogy valahogy kibeszéljem magam a teljes pánikból. A testemben minden összeomlott, az egyetlen dolog, ami teljesen épnek tűnt, az agyam volt. Ami furcsa, mivel agyi betegségem volt” – tette hozzá.

A locked-in szindróma kialakulásának hátterében az agytörzs károsodása áll, amit okozhat traumás agysérülés, keringési probléma vagy gyógyszertúladagolás. Három klinikai formáját különböztetik meg a megmaradt akaratlagos mozgások mennyiségétől függően. Haendelnél a legrosszabb állt fenn: semmilyen verbális vagy nonverbális kommunikációra nem volt képes. Az úgynevezett tiszta formájú bezártságszindrómával küzdők egy fokkal szerencsésebbek: öntudatuknál vannak, de mivel testük majdnem minden akaratlagosan mozgatható izma lebénul – ezzel együtt a beszédért felelős izmok is –, sem mozogni, sem verbálisan kommunikálni nem képesek. Ebben az állapotban a betegek kizárólag a szemhéjmozgatással eldöntendő kérdésekre válaszolva tudják közölni a külvilággal, mit éreznek vagy szeretnének.

„Olyan nagy fájdalmaim voltak, hogy már az is megkönnyebbülés volt, hogy az állandó küzdelemnek vége lesz” – nyilatkozta Haendel a lapnak. Ugyanakkor elkeserítette, hogy az orvosok lemondtak róla. Annak ellenére ugyanis, hogy agyhalottnak gondolták, ő azon tépelődött, hogyan lehetnek emlékei és hogyan érzékelheti a körülötte zajló történéseket. Ezt az állapotot szemléletesen úgy foglalta össze: olyan volt, „mintha rab lettem volna egy magánzárkában. Csak rosszabb.”

A Bostonban élő és dolgozó Jake Haendel élete friss házasként egy étterem vezető séfjeként sínen volt, amikor – ahogy mondani szokás – beütött a krach. A férfi 2017 májusában arra lett figyelmes, hogy a szokásosnál magasabb hangon kezdett beszélni. Ekkor még nem tulajdonított túl nagy jelentőséget a dolognak, fel sem merült benne, hogy az ártalmatlannak tűnő változás hátterében komoly egészségügyi probléma állhat. Amikor azonban ehhez a tünethez egyensúlyzavar is társult, azonnal felkereste az egyik kórház sürgősségi osztályát. Az orvosok stroke-ra utaló tünetekkel vették fel, ám az MRI-vizsgálat során kiderült, hogy egy igen ritka és gyakran halálos agyi betegségben, akut toxikus leukoenkefalopátiában (ATL) szenved, amit jellemzően toxikus anyagoknak való tartós kitettség okoz. A diagnózis felállításakor az orvosok hat hónapot jósoltak neki. Az, hogy ma is él, gyakorlatilag csodaszámba megy. Haendel a közelmúltban a People magazinnal osztotta meg betegsége és felépülése történetét .

