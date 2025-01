Kórházban kapták lencsevégre Orbán Viktort

Orbán Viktor szerint kulcskérdés volt, hogy minél több embert be tudjanak oltani, mert csak így lehetett kezelni a járványt. A miniszterelnök felidézte, hogy végig a legrosszabb forgatókönyv alapján kellett kialakítani a kapacitásokat.

Müller Cecília a kezdetekről azt mondta, hogy eleinte nem lehetett tudni, meddig tart, és milyen következményekkel jár a pandémia. Kiemelte, a magyar szakemberekkel együtt úgy döntöttek akkor, hogy még az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása előtt bevezetik a lezárásokat. Az országos tisztifőorvos szerint Magyarországon elképzelhetetlen lett volna, hogy valaki ne kapjon ellátást valamelyik gyógyintézetben.

