Kunetz Zsombor: Erre büszke a NER?

Nagyon kiakadt Kunetz Zsombor azon, hogy "a kormányszóvivő szerint bezzeg Gyurcsány idejében mennyivel rosszabb volt a hazai egészségügy, hiszen kórházi ágyakat szüntettek meg és kórházakat zártak be, kirúgtak 3000 orvost és 6000 egészségügyi dolgozót, elvettek pénzt az orvosoktól és az egészségügyi dolgozóktól".

A négynapos ünnep alatt Facebook-oldalára kitett posztjában az egészségügyi szakértő azt írja, "Gyurcsány Ferencet nem kívánom megvédeni, elég felnőtt ehhez, azonban azt amikor valaki egyszerűen hazugságokkal támasztja alá a propagandáját, amikor valaki azzal próbálja meg leplezni a kormányzat teljes alkalmatlanságát, hogy de akkor 14 éve mi is volt, akkor nem lehet elmenni anélkül, hogy néhány tényt meg ne említsünk!"

Kunetz szerint a 2000-es években időben létrejöhettek olyan valódi fejlesztések, mint az addig Magyarországon ismeretlen motorosmentés, vagy a légimentés gyökereiben újult meg, meg még teret kapott egy csomó egyéb újdonság, és nem hívtuk fejlesztésnek a rendelő kifestését. "... én nem emlékszem olyan nyárra, ahol nem egészen két hónap alatt, már százas nagyságrendben kellett volna az ÁNTSZ-nek, vagy az NNKGY-nak kórházi fekvőbetegellás leállása miatt intézkednie, helyettes ellátót kijelölni, ami persze jobbára csak papíron történik meg, hiszen hogyan is bírná a helyettes a plusz terhelést" - olvasható a posztban.

Kunetz Zsombor szerint a tények mást mutatnak

Fotó: YouTube

De az egészségügyi szakértő arra sem emlékeszik, hogy a 2000-es években lett volna olyan megyei irányító kórház, amely a hónap egy részében nem tud ellátni stroke-os betegeket, meg arra sem, hogy Budapesten hajnal négy órakor - amikor alig van normálisan mentőhívás - a vérző fejsérült ellátására körülbelül 30 percet kell várnom.

Arra viszont emlékszik helyette is a Központi Statisztikai Hivatal, hogy 2010-ben a háziorvosok és házi gyermekorvosok száma 6451 volt, míg ugyanez a szám 2023-ban 5604. Meg arra is, hogy 2010-ben 176 betöltetlen háziorvosi praxis volt, most meg ez a szám már 900 felett jár.

"Erre büszke a NER, erre veri magát? Komolyan nem szégyellitek még ezt a visszamutogatást az oviba?" - teszi fel a kérdést Kunetz legfrissebb posztjában.