Nincs véleménye a Belügyminisztériumnak Trump drasztikus lépésről

A Belügyminisztérium nem érzi illetékesnek magát, hogy véleményt alkosson az ügyben.„Elektronikus úton a Belügyminisztériumhoz érkezett megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy feltett kérdései megválaszolása nem tartozik a tárca illetékességébe” – közölte a Népszavával a Pintér Sándor vezetésével működő, egészségügyért felelős tárca. Arról érdeklődtek, várható-e, hogy az USA-hoz hasonlóan Magyarország is kilép a WHO szervezetéből? Mit gondolnak a bejelentésről?

a globális egészségügyi programok finanszírozásának csökkenése a globális kockázat növekedést jelenti, azaz így közvetve mi is nagyobb rizikónak leszünk kitéve a fertőző betegségek terjedésekor.

Az Egyesült Államok kilépése az Egészségügyis Világszervezetből (WHO) hatalmas öngól, mert a fertőző betegségek nem ismernek határokat, itt nem értelmezhető a külön út – mondta a Népszavának Kemenesi Gábor virológus, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője. Donald Trump amerikai elnök bejelentését a virológus végtelenül káros politikai húzásnak tartja. Hozzátette: sajnálja, hogy a világ látszólag a szeparáció felé fordul, ez a járványoknak csak segítség. Arra a kérdésre, hogy milyen Magyarországot érintő következménye lehet a lépésnek, azt felelte: nem tudja a választ, de

Várható-e, hogy az USA-hoz hasonlóan Magyarország is kilép a WHO szervezetéből?

