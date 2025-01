Pintér Sándoréknak most tényleg elgurult a gyógyszere?

Változatlan formában közöljük a Belügyminisztérium vasárnap délután kiadott sajtóközleményét:

Ismételten súlyos, valótlan és az egészségügybe vetett közbizalmat megingató állításokat tett a Magyar Orvosi Kamara az egészségügy működésével kapcsolatban, amelyet gondolkodás nélkül vesznek át a Demokratikus Koalíció és a Tisza Párt politikusai, valamint a „független-objektív” sajtó képviselői.

Ez nem hagy kétséget afelől, hogy a Magyar Orvosi Kamara mely politikai szereplőkkel kíván közösséget vállalni a jövőben.

Valótlanság a Magyar Orvosi Kamara azon állítása, hogy az orvosok a kórházi adósságok miatt nem tudják ellátni a betegeket. Ezzel szemben a valóság az, hogy ma Magyarországon minden beteg megkapja az állapotának megfelelő ellátást, beteg nem marad ellátatlanul!

Határozottan felszólítjuk a Magyar Orvosi Kamarát és az említett pártok politikusait, hogy fejezzék be a társadalom félrevezetését, az orvosok és az egészségügyi szakdolgozók lejáratását, akik nap, mint nap a betegek ellátásáért, gyógyításáért dolgoznak!

A Magyar Orvosi Kamara állításával szemben nincs finanszírozási akadálya a műtétek elvégzésének, a várólista-csökkentési program keretében évről évre biztosított többletforrások kihasználatlansága is éppen ezt bizonyítja. A Kormány soha nem látott mértékben vont és von be forrásokat az egészségügybe: idén 3717 milliárd forint jut egészségügyi célokra, amely 2519 milliárd forinttal több, mint a baloldali kormány által utoljára benyújtott költségvetésben. A Belügyminisztérium elvárja az egészségügyi intézmények vezetői részéről a költségvetési fegyelem betartását, mindemellett minden évben megtörténik a kórházi adósság rendezése is, tavaly pedig három alkalommal közel 144 milliárd forinttal támogatta adósságrendezésüket a Kormány.

A finanszírozási példák bemutatásakor a Magyar Orvosi Kamara – jobb esetben tudatlanságból, rosszabb esetben szándékosan – szintén félrevezeti a lakosságot, amikor az ellátások valós finanszírozási értékénél nem veszi figyelembe az egészségügyi szolgáltatók részére bérkiegészítésként biztosított finanszírozást, ami már a személyi jellegű finanszírozások több mint felét teszik ki. Ezen felül a Magyar Orvosi Kamara az egészségügyi intézmények üzemeltetési költségeinek finanszírozását is figyelmen kívül hagyja, amely a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság költségvetésében biztosított.

Emellett a kórházak dologi kiadásainak rendezése érdekében a szaktárca megkezdte a ráfordítási adatgyűjtést annak érdekében, hogy az egészségügyi ellátások reálértéken kerüljenek finanszírozásra. Az idei évi költségvetésben biztosított 150 milliárd forint többletfinanszírozás is többek között ezt a célt szolgálja.

A Magyar Orvosi Kamara akkor sem mond igazat, amikor azt állítja, hogy az ágazat vezetése nem beszél nyíltan az egészségügy problémáiról. A valóság ezzel szemben az, hogy az egészségügyi ágazat vezetése minden szakmai fórumon és egyeztetésen jelen van és nyílt, őszinte tájékoztatást ad az egészségügy helyzetéről, hiszen mindig, minden esetben a probléma feltárására és annak megoldására törekszik.

Annak érdekében, hogy ma Magyarországon minden beteg a lehető legmagasabb színvonalú ellátásban részesüljön, a Belügyminisztérium az elmúlt években egy komplex és több lépcsős vezető-kiválasztási rendszert vezetett be az egészségügy területén, amelynek célja, hogy a kórházak élére olyan vezetők kerüljenek, akik megfelelő menedzser képességgel tudják vezetni a rájuk bízott intézményt. Legutóbb éppen a napokban 5 főigazgató kinevezéséről döntött Dr. Pintér Sándor belügyminiszter az új vezető-kiválasztási rendszer alapján.

A szakmai partneri kapcsolat jegyében többször kértük a Magyar Orvosi Kamarát, hogy amennyiben bármilyen visszaélésről, visszásságról tudomást szerez, azt a konkrétum megjelölésével haladéktalanul jelezze a Belügyminisztériumnak, annak érdekében, hogy a szükséges lépések megtörténhessenek. Ezzel szemben a Magyar Orvosi Kamara továbbra is általánosságban, konkrétumok megjelölése nélkül fogalmazza meg kritikáit, ami így csupán alaptalan, politikai indíttatású hangulatkeltésként értékelhető. Ezért nyomatékosan felszólítjuk a Magyar Orvosi Kamarát, hogy fejezze be a lakosság biztonságos betegellátásba vetett bizalmának öncélú megingatására irányuló tevékenységét és térjen vissza a szakmai kamarai működéshez

- zárul a közlemény.