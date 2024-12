Talált a kormány 54 milliárd forintot és elutalta végül a patikáknak

Csütörtökön már bejelentették, hogy a kormány késése miatt nehéz pénzügyi helyzetbe került gyógyszertárak megkapják a hónapok óta visszatartott támogatást a receptre kiadott gyógyszerek után. Késő este a kormányhatározat is megjelent a Magyar Közlönyben: 54 milliárd forintot adott erre a kormány. Hogy honnan, milyen költségvetési keretből, azt nem jelölték meg.

A patikákban dolgozók fizetésének a versenyképességének megőrzése a tét, ez derül ki a Magyar Gyógyszerészi Kamara felméréséből. A gyógyszertárak működőképessége és a kollégák megtartása is komoly kihívást jelent az ágazatban, emelte ki korábban Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK) elnöke.

