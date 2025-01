Fityisz Rákosdubaj arab befektetőinek 

Lázár János építési és közlekedési miniszter szerint a kiemelt beruházássá nyilvánított fejlesztés során mintegy 600-650 ezer négyzetmétert építenének be, és közel 350 ezer négyzetméteren épülne közpark. A koncepció része az 1-es metró meghosszabbítása és egy új vasútállomás felépítése is. A miniszter még a 2023. december elején tartott tájékoztatón közölte: a kormány 300 milliárd forintnyi infrastrukturális fejlesztést vállalt.

A projekt előrehaladásáról csak elnagyolt információk vannak, a kormány és a beruházó is hallgat. Annyit tudni, hogy a terület előkészítése megkezdődött azzal, hogy 2024 közepén kiírták a terület megtisztítására és a kármentesítésre vonatkozó pályázatot. Erre a két munkára közel 14 milliárd forintot szánnak. Szeptemberben viszont jött egy hírmorzsa a projekt mögött álló arab hátterű cégről – erről ebben a cikkben írtunk.

Ilyen nem túl magas lakótömbök is lehetnének a területen Fotó: IFK/Nexus

