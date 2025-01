Hadházy Ákos: Hazamennek az oroszok Paksról?

Mindenesetre Hadházy szerint mindhárom verzió elképzelhető. Az oroszok távozása például azért, mert most állt le teljesen az erőművek helyének kiásása – elvileg csak hónapokra, de ki tudja, mi okból és valójában meddig.

A független országgyűlési képviselő szerint mindkettő életszerű magyarázat. De úgy véli, ennek a messziről bűzlő hirdetésnek akár lehet egy harmadik megoldása is: valamelyik csókos fideszes „kibérli”, majd jó pénzért továbbadja az oroszoknak, egy év alatt százmilliókat keresve (ez magyarázat lenne arra, hogy miért csak ilyen furcsa feltételekkel kiadóak a lakások. Az állami cégnek ugye muszáj lenne eljátszani, hogy versenyeztetni akart, de egy korrekt hirdetésre bárki jelentkezhetne. A kamu kiírás lehetetlen feltételei azonban biztosítják, hogy nehogy valakinek eszébe jusson valódi ajánlatot adni a már előre lezsírozott lakásokra (ugye ki a fene írná be albérletet keresve, hogy minimum 7200 négyzetméteres LAKÁS, 32 millióért..)

