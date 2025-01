Karácsony Gergely szerint Budapest mindenképpen megakadályozza a kormány tervét

Biztos benne Karácsony Gergely, hogy átmegy a Fővárosi Közgyűlésen az a javaslat, ami feljogosítja, hogy éljen a főváros elővásárlási jogával a Rákosrendező ügyében – mondta a Partizánnak adott interjújában, amit a Telex szemlézett. Ha így lesz, akkor ő a szerdai szavazás után már csütörtökön elküldi a levelet a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnek, hogy megvennék a területet.

Rákosrendező ügyébe nem lehet nem rengeteg pénzt és korrupciót belelátni, és a fővárosnak semmilyen módon nem fér bele, hogy Dubajból jelöljék ki, ki mit építhet a területen. Karácsony azt mondja: nem tudja, hogy a Garancsi és Habony tulajdonába kerülő Stockton élni akar-e az elővásárlási jogával, és informálisan sem hallott semmit arról, hogy ők mit terveznek tenni. Karácsony szerint a NER-en belüli kavarások és bizonytalanságok miatt történhetett meg, hogy egy olyan szerződést írtak alá, amivel a főváros elhappolhatja a dubajiak elől a Rákosrendezőt. A főpolgármester szerint nemcsak pletyka, hogy Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner Trump Towert építsen a Rákosrendezőre.

Neki ugyan nincs bizonyítéka erre, de szerinte ez egy logikus következtetés. Neki úgy tűnik, hogy valakik nagyon sürgették a szerződés aláírását, és ezért csúszhatott be az a hiba, hogy elővásárlási joga lett a fővárosnak. Karácsony elárulta, hogy a jogi eszközök mellett politikai eszközöket is bevethetnek a mini-Dubaj megvalósítása ellen. Erre példaként a Fudan elleni tüntetést hozta fel. Karácsony Gergely riporteri kérdésre azt mondta: nem szeretne részt venni a 2026-os parlementi választási kampányban. Már korábban jelezte, hogy a 2029-ig tartó ciklusban nem fog országos politikai pozícióért indulni, és ehhez tartaná magát. Karácsony szerint a Fidesz akár az utolsó pillanatban is megváltoztathatja a választási törvényt, emiatt kár arról beszélni, hogyan tudna a Tisza Párt a jelenlegi ellenzéki parlamenti képviselőkkel együttműködni.