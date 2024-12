Meglepő, mi lesz a sorsa a Fudan Alapítványnak

A Diákváros fejlesztését egyetemi együttműködések keretében és állami forrásokból látja el az alapítvány, de vizsgálják külső finanszírozás bevonásának lehetőségét is. Ezek arányát a tervezés folyamán fogják látni – mondta el az államtitkár.

Varga-Bajusz Veronika beszámolt arról, hogy a kormány konstruktív tárgyalásokat folytatott a fővárossal és a IX. kerület polgármesterével, ennek eredményeként nyújtották be az alapítványra vonatkozó törvényjavaslatot. A javaslat szerint a területen található fővárosi és kerületi ingatlanok először állami tulajdonba, majd az alapítványhoz kerülnek – tette hozzá. A tervek szerint a szóban forgó ingatlanok helyzete jövő év elejére rendeződik, majd kiírható lesz a nemzetközi pályázat a tervezési feladatokra.

Megváltozik a Fudan Alapítvány neve és szerepe, amely a benyújtott törvényjavaslat szerint Tudás-Tér Alapítvány néven működik majd tovább – jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára szombaton Budapesten. Varga-Bajusz Veronika elmondta, az alapítvány feladata a főváros IX. kerületében létrejövő Diákváros kollégiumfejlesztési programjának megvalósítása lesz.

