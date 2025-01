Ömlik a pénz Balog Zoltán egyházkerületéhez?

Decemberben írtunk arról, hogy a gombai Fáy András Református Általános Iskola felújítására kiírt közbeszerzést a főként középkategóriás sportpályákat építő, Mészáros Lőrinchez közel álló Pharos’95 Sportpályaépítő Kft. nyerte el. A dunavarsányi székhelyű cég a közelmúltban sorra kapta a középkategóriás stadionos megbízásokat, lévén, hogy tulajdonosa, Végh Gábor a ZTE futballcsapatát működtető zrt. gazdája.

Ezúttal azonban nem stadiont, hanem református iskolát építhet az 1,89 milliárd forintos, novemberben megkötött szerződésnek köszönhetően.

Kapcsolódó cikk Mi történt? Most nem stadiont épít Mészáros Lőrinc jóbarátja Egy gombai általános Iskola felújítására kiírt közbeszerzést a Mészáros Lőrinchez közel álló Pharos’95 Sportpályaépítő Kft. nyerte el.

Aztán december 23-án újabb szerződést írt alá a Dunamelléki Református Egyházkerület a Gödöllői Református Líceum bővítésének I. ütemére a Bauszer Kft.-vel.

A megbízás értéke 1,3 milliárd forint.

De míg a fent említett első iskolafelújítást a Dunamelléki Egyházkerület állta, addig ezt, illetve a harmadik megbízást az állam dotálja majd. Az ajánlattételi felhívás szövege szerint ugyanis a vállalkozói szerződést csak akkor kötik meg a nyertes céggel, ha az egyházkerület támogatási szerződésének módosítására irányuló kérelmét elfogadják, vagyis, ha valóban megkapják az államtól a beígért összeget.

Ugyanis a Gödöllői Református Líceum Gimnázium fejlesztésére és bővítésére, valamint egy új parókia építésére a kormány 2020-ban 3 milliárd forint közpénzt irányzott elő – teszi hozzá az Átlátszó.

Tehát, ha elhárultak a pénzügyi akadályok, a Bauszer Kft. fogja felhúzni a kétemeletes, 860 négyzetméteres középiskolát, benne összesen 14 új helyiséggel, napelemes rendszerrel, valamint új iskolaudvarral.

A nyertes olyan cégeket előzött meg, mint a Mészáros Csoport cégét, a FEJÉR B.Á.L. Kft.-t, de pályázott még a Laterex, a BUILD IT, a Zeron Befektető Zrt., a ZÁÉV, a Pharos 95 és a Bamax Work is.

A Váci Bernáth Kálmán Református Gimnázium látványterve

Fotó: bkkvszi.hu

És most itt van Balog Zoltán egyházkerületének harmadik nagy beruházása a három hónap alatt, nevezetesen a Váci Bernáth Kálmán Református Gimnázium fejlesztése.

Az 1,7 milliárdos megbízást ezúttal a Laterex Zrt. nyerte, a szerződést január 6-án írták alá.

Ám az ajánlattételi felhívásban szintén megjegyzik, hogy csak akkor válik hatályossá a megkötött szerződés a nyertes céggel, ha az egyházkerület támogatási szerződésének módosítására irányuló kérelmét elfogadják. Tehát itt is várakozó állásponton van a Dunamelléki Egyházkerület – bár a Református Egyház 2025. évi kampánya talán erre is hatással lesz.

Kapcsolódó cikk Balog Zoltán miatt kell kampányolnia a református egyháznak Egész éves kampányban mutatja be szolgálatát a református egyház.

Természetesen küldtünk kérdést az egyházkerületnek, amint megérkezik válaszuk, hogy van-e már visszajelzésük az államtól, s hogy várható-e még további református iskola kibővítése, frissítjük cikkünket.

A Váci Bernáth Kálmán Református Gimnázium, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola területén egyébként két oktatási intézmény található, és a közbeszerzési dokumentum szerint a tervezett bővítmény a két épület két szintjén (a földszinten és az I. emeleten) fog átjárást biztosítani. A bővítéssel megépül egy közösségi tér, egy aula/étkező, főzőkonyha és kiszolgáló helyiségei, majd egy lelátóval tervezett tornaterem, öltözőhelyiségekkel és szertárral. Az emeleten galériát, fitnesztermet és öltözőhelyiségeket, valamint gépészeti teret alakítanak ki. A tervezett bővítés „U” alakot formál, mely közre zár egy belső udvart. Összesen itt is 14 új helyiség lesz.

Egyébként a nyertes Laterex Kft. már sokaknak ismerős lehet: ők újították fel Orbán Viktorék új, méregdrágán vásárolt brüsszeli székhelyét is 2,1 milliárd forintért.

Azt a szép nagy saroképületet, amely a belga miniszterelnöki hivatallal átellenben található. A budapesti cég tehát nem panaszkodhat. A 2019-es 13,2 milliárd forintos nettó árbevételét sikerült 2023-ban 41 milliárdra feltornásznia, ami 7,4 milliárdos profitot eredményezett.

A cég onnan is lehet sokaknak ismerős, hogy többször is dolgozott már együtt Mészáros Lőrincékkel. A ZÁÉV-el együtt építették fel a Veresegyházi Katolikus Gimnáziumot, és közösen húzták fel a városban a Szentlélek templomot is. De a debreceni Latinovits és Csokonai Színházak felújítása is hozzájuk kötődik, vagy a tatai Eszterházy-kastély 1,7 milliárdos korszerűsítése.

Kapcsolódó cikk Önmagának írhatott ki közbeszerzéseket a Balog Zoltán nevével fémjelzett alapítvány Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány közbeszerzéseit nem más, mint saját cége, az Erzsébet Gyermek- és Ifjúsági Táborok Kft. nyerte meg.

A cég tulajdonosa a Prigomen Holding Kft., aminek többségi tulajdonosa a G-Hold-Invest Kft.-n keresztül a Gerencsér család. Építményüzemeltetésre alapítottak is egy közös vállalkozást a WHB Befektetési Kft.-vel, miután a Dunakeszi Diáknegyed felépítése után úgy döntöttek, hogy szorosabban is együttműködnek Paár Attila és a Gerencsér család cégcsoportjai. A Latarex Zrt.-ről azt is tudni lehet, hogy a felcsúti akadémia egyik bőkezű támogatója, hiszen a cég 2017-ben a költségvetés helyett 22 millió forintot inkább a felcsúti utánpótlásnevelés javára fizetett be.

A közbeszerzésen indult többi pályázó neve szintén ismerős, a református iskolákra kiírt közbeszerzések rendre közülük kerülnek ki. Tehát pályázott még, de nem nyert a gödöllői közbeszerzés nyertese, a Bauszer Kft., valamint az Építő-és épületkarbantartó Zrt., a Zeron Befektető Zrt., a West Hungária Bau Kft. (amely érvénytelen ajánlatot tett) és a Pharos 95 Sportpályaépítő Kft (amely a fent taglalt gombai református iskola közbeszerzés nyertese).