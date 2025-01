Matolcsy Györgyék rúgták be a nagy nyugdíjkasszás akciót

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a pénztárak számára körlevelet bocsátott ki a felkészülés támogatására. A cél, hogy a szektor szereplői időben észleljék és elkerülhessék a folyamat kapcsán esetlegesen felmerülő likviditási és működési kockázatokat.

Mint ismert, az önkéntes pénztári törvény (Öpt.) módosítása szerint a tagok – saját ilyen döntésük esetén – 2025-ben egyebek közt lakáshitel-törlesztésre, lakás- és telekvásárlásra, lakásfelújításra és bővítésre is fordíthatják a tavaly szeptember 30-án tagi egyéni számlájukon meglévő keretük erejéig felhalmozott összegeiket. A nyugdíjpénztáraknak ezzel összefüggésben 2024. december 31-ig kellett és ismételten idén március 31-ig kell tájékoztatást adniuk tagjaiknak azok számlaegyenlegéről és az ingatlancélú kiegészítő szolgáltatás lehetőségéről, annak feltételeiről.

Kapcsolódó cikk Minden, amit a nyugdíjpénzek lakáscélú felhasználásáról tudni kell A nyugdíjpénzek kivételes felhasználásának szabályait ez alapján összegző Bank360.hu arra hívja fel a figyelmet, hogy az eredeti tervezet több ponton is jelentősen módosult.

A körlevél szerint a pénztáraknak mindkét tájékoztatási határidőt követően 15 nappal dokumentumokkal kell igazolniuk az MNB felé, hogy a jogszabályoknak megfelelően értesítették pénztártagjaikat. A tájékoztatás az adott tagokkal a felek által elfogadott, addig is meglévő kapcsolattartási, kommunikációs módon történhet. Az MNB azt is elvárja, hogy a pénztárak erősítsék meg ügyfélszolgálatukat és call centerüket az ingatlancélú szolgáltatás miatt várható fokozott tagi érdeklődések megválaszolására.

A piaci szereplőknek kiemelten kell figyelniük arra is, hogy pénztári kifizetés – a pénzmosás megelőzéséről szóló 2017. évi törvény (Pmt.) előírása alapján bármilyen céllal, így ingatlanfelhasználásra is – csak az ügyfél-átvilágításon átesett tagoknak teljesíthető. (Az átvilágítás a naprakész személyes okmányok lemásolását, illetve az esetleges kiemelt közszereplői státuszról való nyilatkozatot jelent. A Pmt. kis összegű tagi befizetéseknél lehetőséget nyújt a személyes megjelenés nélküli, elektronikus aláírással történő egyszerűsített ügyfél-átvilágításra is.)

Válaszok a kulcskérdésekre

Fotó: Depositphotos

Az MNB felhívta a figyelmet, hogy az ingatlancélú szolgáltatáshoz a pénztáraknak ez év január 1-jei hatállyal – (küldött)közgyűlés összehívásával – módosítaniuk kellett alapszabályukat, megteremtve ennek feltételét. Javasolt, hogy ezzel összefüggésben a pénztárak vizsgálják felül egyéb belső szabályzataikat is. A piac szereplőinek emellett 2025. január 31-ig kell megküldeniük az MNB számára pénzügyi tervüket (és azzal összhangban likviditási tervüket is) arról, hogy milyen mértékű ingatlancélú igénybevétellel számolnak és milyen forgatókönyvek alapján.

A körlevél alapján az MNB elvárja, hogy a nyugdíjpénztárak rendszeresen vizsgálják felül befektetési politikájukat és a fedezeti (vagyis a tagok egyéni számláira jutó) tartalék eszközösszetételének összhangját a felmerült, illetve várható ingatlancélú kifizetések nagyságával összefüggésben. Szükség van arra is, hogy a pénztárak ellenőrző bizottságai vegyék fel munkatervükbe annak ellenőrzését, hogy intézményük miképpen teljesíti a körlevél iránymutatásait, elvárásait. A felügyelet emellett havi rendkívüli adatszolgáltatást is előírt az ingatlancélú szolgáltatások igénybevételéről a szektor szereplőinek.