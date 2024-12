171 milliárd forintnyi EU-s pénz sorsát vizsgálja az Integritás Hatóság

Az Integritás Hatóság már 2023-ban törvénymódosító javaslatot küldött az Igazságügyi Minisztériumnak (IM) amelyben arra kérték a tárcát, hogy a „közvagyon megóvása érdekében” bővüljenek a jogosultságaik, kötelezővé váljanak a vizsgálat utáni ajánlásaik, hozzáférjenek a releváns adatbázisokhoz. Azt is el akarták érni, hogy az IH bizonyítékokat foglalhasson le, házkutatásokat végezhesse és tanúkat hallgathasson ki – a portál értesülése szerint az IM nem reagált érdemben a javaslatra.

A lap megkeresésére Ligeti Miklós a Transparency International Magyarország (TI) jogi igazgatója úgy értékelte az IH tevékenységét, hogy azt nem ejtették fogságba kormányközeli körök, és látható függetlenül tud működni. A szakember szerint ennek két oka lehet: egyrészről a mára 109 fővel üzemelő IH a szakembergárdáját javarészt a versenypiacról toborozta – maga az elnök Biró Ferenc is az üzleti világból érkezett. Másrészről véleménye szerint egyelőre nem gondol az IH-ra igazi veszélyként, mivel a hatóság jogköre meglehetősen szűk.

Ennél is jelentősebb, hogy háromszorosára emelkedett a hatóság által vizsgált ügyekben érintett Európai Uniós források értéke. A 2023-ig lezárt vizsgálatok 57 milliárd forintot érintett, addig a jelenleg folyamatban lévő 23 vizsgálatban a hatóság immáron 171 milliárd forintnyi EU-forrás kapcsán vizsgálja, hogy nem történt-e valami szabálytalanság ezeknél a beszerzéseknél – derült ki a cikkből.

