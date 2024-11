Áll a bál Budapesten: egymásnak ment Vitézy Dávid és Karácsony Gergely

A Klasszis Klub Live 4. évfolyamának 63. adását most meg-, illetve visszanézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Kapcsolódó cikk Vitézy Dávid: Lázár János akkor se szerette volna meg Budapestet, ha én lettem volna a főpolgármester A Klasszis Klub Live 4. évfolyamának 63. adását most meg-, illetve visszanézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

„A Budapest fejlődése érdekében megfogalmazott feltételeim nyilvánosak és ismertek, ezeket pedig a főpolgármester nem tudja vagy nem akarja teljesíteni. Ilyen keretek között pedig a főpolgármester-helyettesi felkérésről komolyan nem lehet és nincs is mit tovább beszélni”, zárja sorait Vitézy Dávid.

Hozzátette: „dísznek nem tudok és nem is fogok odaülni a főpolgármester mellé”.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!