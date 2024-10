"Amikor Magyar Péter, azt mondja, hogy nem mehetnek tovább így a dolgok Budapesten, abban igaza van" – nyilatkozta Vitézy Dávid

„Budapest ma brutálisan lemaradó pályán van. Ha megnézzük, lengyel bányászvárosok nagyobb mértékben fejlődnek, mint Budapest” – mondta a Telexnek Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője, korábbi főpolgármester-jelölt. Vitézy az adásban beszélt a MÁV helyzetéről is. Nem tartja alkalmasnak Lázár Jánost miniszteri posztjára.

A politikus szerint jelenleg törvényellenesen működik a főpolgármesteri hivatal, mert nincs helyettese a főpolgármesternek. Erről soha nem tárgyaltak Karácsony Gergely főpolgármesterrel. Munkakapcsolat van köztük. Vitézy a Fővárosi Közgyűlési munkáját úgy összegezte, hogy „amikor Magyar Péter, a Tisza párt elnöke azt mondja, hogy nem mehetnek tovább így a dolgok Budapesten, abban igaza van”. Vitézy akárcsak Karácsony szigorú feltételekkel támogatná a budapesti olimpia esetleges megrendezését. Szerinte a mostani folyamat még csak az eleje az olimpiakérdésnek, de be kell szállni, mert például ez bebizonyíthatja, hogy „nagy stadiont nem szabad építeni többet”. Ha lenne olimpia, akkor ki kell hozzá találni, hogyan lehet a városfejlesztési vágyaknak alárendelni az olimpiát, mint Barcelonában és

Párizsban, és nem fordítva, mint Athénban.

Vitézy szerint „annyira reménytelen lemaradásban van Budapest”, és olyan sok pénzre van most szüksége, hogy a városnak kitörési pontokat kell találnia. Ilyen lehetne az olimpia is. Egy olimpiánál fel sem merülhet az, hogy a főváros egyedül állja a cechet. Hozzátette, az olimpia ötletének „akkor van értelme, ha a Tisza és a Fidesz is azt gondolja: érdemes tájékozódni arról, hogy Budapest tud-e olimpiát rendezni”.