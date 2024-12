Az EU-s cégek ötödét támadták már meg kiberbűnözők

Kapcsolódó cikk Más bizalmas kormányzati információkat is megszerezhettek a hackerek Állítja az Alkotmányvédelmi Hivatal korábbi műveleti igazgatója Katrein Ferenc a Jelennek adott interjújában.

A ViVeSecBox nemcsak szoftveres megoldást biztosít a felhasználók számára – mint a piacon jelenleg elérhető termékek –, hanem egy olyan, a megrendelő infrastruktúrájában elhelyezhető célhardvert is, amely lehetővé teszi az információbiztonsággal kapcsolatos dokumentumok, adatok biztonságos tárolását. A Clarabottal kötött együttműködési megállapodás értelmében a ViVeTech megkezdi a ViVeSecBox nemzetközi piaci bevezetését; az elsődleges célkitűzés az EU-ban, főként Németországban és a kelet-közép-európai régió országaiban történő piacra lépés.

A ViVeTech új kibervédelmi megoldása, a ViVeSecBox a társaság fő célcsoportjának számító kritikus infrastruktúra-szolgáltatók mellett a kis- és középvállalkozások, továbbá a bizalmas adatokat tároló magánszemélyek számára is megoldást kínál. Utóbbi szegmensekben gyengébb a védelmi képesség, és például a távoli munkavégzés, a külsős hozzáférési jogosultságok és a videomeetingek miatt nagyobb a kiberkockázat.

Ráadásul a ViVeTech tapasztalatai szerint a zsarolóvírusok és az adathalász támadások egyre több mikro-, kis- és közepes vállalkozást is érintenek, amelyek ezekre az incidensekre még kevésbé felkészültek. Az EU kiberbiztonsági jogszabálycsomagja, a NIS2 bevezetése miatt azonban ezek is kénytelenek növelni az online támadásokkal szembeni védettségüket – áll a cég sajtóközleményében.

Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett kibervédelmi cég, a ViVeTech Nyrt. a kiberbiztonsági technológiák fejlesztésével foglalkozó Clarabot Zrt.-vel. Ennek értelmében a ViVeTech Nyrt. egyrészt részesedést szerezhet a Clarabot Zrt.-ben, másrészt ezen együttműködésre alapozva megkezdi egy, az adat- és videókommunikációs folyamatok, illetve az adattárolás területén egyedülálló kibervédelmi eszköz, a ViVeSecBox nemzetközi piaci bevezetését is.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!