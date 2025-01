Az MTI is lehozta Magyar Péter Facebook-posztját

Magyar Péter jelezte azt is, hogy rövidesen jelentkezik a részletekkel, „hogy ki milyen eszközökkel tud a leghatékonyabban hozzájárulni egy igazságos, őszinte, élhető és emberséges Magyarország felépítéséhez.” „Egynek minden nehéz, sokaknak semmi sem lehetetlen. A haza minden előtt” – húzta alá.

Magyar Péter úgy fogalmazott: most, hogy az újévi beszéde egyedi megtekintése elérte a 2 milliót „és a TISZA üzenete honfitársaink döntő többségéhez eljutott”, az alábbiakkal szeretné kiegészíteni a szilveszterkor elmondottakat. Azt írta: előrehozott választásokat az Országgyűlés feloszlatásától számított minimum 70, de maximum 90 napra kell kitűzni.

