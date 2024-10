Balhé a Millenárison, Orbán Viktor testőreinek is dolga akadt - frissítve: kést is találtak valakinél

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

Frissítés: a rendőrség közleménye szerint egy férfinél tapétavágó kést is találtak, de az a szövegből nem derül ki, hogy ez ugyanaz az ember-e akit a táblás incidens során előállítottak.

A Blikk szerint utóbbiról a rendőrségnek nincs tudomása, azonban arról is beszámolnak , hogy Puzsér Róbert is szóváltásba keveredett a helyszínen, először a biztonságiakkal, majd Bede Zsolt kormánypárti "újságíróval" akadt hangos nézeteltérése.

Az Index pedig úgy tudja , hogy verekedés is kitört, miután a Momentumhoz köthető személyek egy molinóval bejutottak a beszéd színhelyére, ahova egyébként szigorú beléptetési eljárás után lehetett csak bejutni.

- írja a Blikk , amely fotókat is készített a férfiről, illetve a nála lévő tábláról. Utóbbi a fotók tanúsága szerint a következő felirat állt:

Egy férfi egy táblával próbálta megközelíteni a miniszterelnököt, dulakodásról, szóváltásokról is hírek érkeztek a miniszterelnök beszédének helyszínéről.

