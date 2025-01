Csurrant, cseppent a NER-nek az Integritás Hatóságtól is

Az IH most azért került a figyelem középpontjába, mert az ügyészség váratlanul hűtlen kezeléssel és hivatali visszaéléssel gyanúsította meg Bíró Ferencet, a szervezet elnökét. A kormányközeli Magyar Nemzet írta meg, hogy a vizsgálat azért indult, mert a gyanú szerint a hatóság vezetője magánéleti célokra használta annak pénzügyi forrásait. Ezt később az ügyészség közleménye is megerősítette: azt írták, hogy Biró Ferenc felesége használt egy olyan autót, amit a hatóság bérelt.

Átnézve az IH ötmillió forint feletti szerződéseit, egy olyat találtunk, ami gépjármű bérlésére vonatkozik. Ezt tavaly augusztusban kötötték a Mercarius Flottakezelő Kft.-vel 6,5 millió forint értékben. A szerződés december 31-én lejárt. A Mercarius az állami közbeszerzések gyakori nyertese, többnyire Mészáros Lőrinc autókölcsönzős cégével (Mészáros M1) szokott versenyezni a megbízásokért. Azt tavaly novemberben jelentették be a cégnél, hogy együttműködési megállapodást kötöttek a Mol-lal, így megalapították a Mol Mercarius Holdingot. Ezzel a lépéssel a magyar flottakezelési piac második legnagyobb szereplőjévé léptek elő, és több mint 20 ezer gépjármű operatív kezelését látják el. Az pedig tavaly tavaszi hír volt, hogy az állami bankok és a Mol forrásait kezelő Lead Ventures két alapjával – az Enter Tomorrow és a Voyager One részalappal – együttesen 50 százalékot szerezhet a Mercarius Flottakezelő Kft-ben, illetve annak leánycégében a Mercarius Mercarban.

Bíró Ferenc nincs könnyű helyzetben

Az Átlátszó írta meg, hogy bár a Mercarius és a Mészáros M1 látszólag nagy csatákat vív egymással, ez nem akadályozza meg őket abban, hogy néha együtt is induljanak egy-egy megbízásért. Az elmúlt években összesen négyszer fogtak össze – így nyerték el többek között a közútkezelő egyik 10 milliárdos megbízását is. Az IH-nak természetesen küldünk kérdést, arra voltunk kíváncsiak, hogy melyik cégtől bérelték az ügyészség által vitatott gépjárművet. Amint megérkezik a válasz, frissítjük a cikkünket.

Több olyan NER-es vagy NER közeli cég is felbukkan még az IH ötmillió forint feletti szerződéseinek listájában, amelyekkel a többi állami szervezet is előszeretettel ír alá megállapodásokat. Például kétéves keretszerződésük van a Mauri Kft.-vel 135 millió forint értékben utazásszervezési szolgáltatásra. Lapunk írt is erről: a Mauri a kormány régi motorosa, ők utaztatják az MTVA dolgozóit is. Az utazások az IH elnökének, elnökhelyetteseinek, szakmai vezetőinek személyes találkozókat igénylő látogatásaira vonatkoznak, és kiterjednek a nemzetközi konferenciákon történő részvételre is.

A takarítási szerződést egy feketeöves NER-es céggel, a B+N Referencia Zrt.-vel írták alá 35 millió forint értékben. A társaság tulajdonosa Kis-Szölgyémi Ferenc, aki a z ország egyik legnagyobb tenderkirálya, becslések szerint fennállása óta több mint hatszázmilliárd forintot zsebelhettek be cégei a pályázatokon. Az eredetileg takarítással foglalkozó cég felvásárlásokon és nagy állami pályázatokon nőtt hatalmasra, és lett komplex ingatlanüzemeltető.

Az irodája is igazán impozáns az IH-nak, szintén lapunk írta meg, hogy eleinte egy Bartók Béla úti épület volt a központja a hatóságnak, de most már viszont a Széchenyi István téren kell őket keresni a prémium minőségű Roosevelt luxus irodaházban.

Az irodaház Budapest egyik legfrekventáltabb részén, a Lánchíd pesti hídfőjének közelében, az ízlésesen felújított Széchenyi István téren helyezkedik el. Páratlanná teszi nagyszerű lokációja, különleges építészeti megoldásai, tágas és attraktív közös terei, bőséges benapozottsága

- szól az irodaház bemutatkozása. Az IH mintegy 300 millió forintnak megfelelő euróért bérel itt magának területet 2023 februártól 2024 végéig.

Megemlítenénk még, hogy állandó egészségügyi partnere az IH-nak a Csányi Sándor OTP-vezér tulajdonában lévő Budai Egészségközpont Zrt.: idén közel 30 millió forintra szól a szerződésük.

Bíró Ferenc, az IH elnöke egy pénteki sajtótájékoztatóján azt mondta: a gyanúsítás nem igaz, a hatóság nem bérelt külön autót a feleségének. Az általa bérelt autót valóban többször használta a házastársa (egyszer koccant is vele egy másik járművel), de ez a hatóság elnöke szerint teljesen szabályos, ugyanis a hivatali autót magáncélra a családtagjai is használhatták. Szerinte érdekes az ellene indított nyomozás időzítése: éppen Rogán Antal hivatalához tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatalt kezdték vizsgálni.

Rosszindulatú gyanúsítgatás, hogy az adófizetők pénzéből újíttattam fel a házamat. Nyomozásaink számos érdeket sérthetnek és több, a személyemet és a családomat érintő fenyegetést is kaptam. Ezért miniszteri rangú állami tisztviselőként eljárva engedélyt kértem és kaptam a megfelelő szervektől, valamint az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságától arra, hogy a modernebb kamerákat szereljenek fel a házon és azon kívül, valamint egy 100 méteres szakaszon egy megerősítő drótkerítést szereljenek fel oszlopokkal, hogy egy esetleges behatolást megakadályozzanak. A munkálatokat a Valton Security végezte el

- közölte Bíró Ferenc az ingatlanjával kapcsolatos cikkekről. A Valton Security a Fidesz és a kormány kedvenc örző-védő cége.

Az IH azok után jött létre, hogy az Európai Unió részben befagyasztotta a forrásokat a kirívóan magas hazai korrupció miatt. Hatáskörrel rendelkezik különösen az Európai Uniótól részben vagy egészben pénzügyi támogatásban részesülő tervezett, folyamatban lévő vagy korábbi intézkedések vagy projektek tekintetében.