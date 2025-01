Ezzel küzdött Deutsch Tamás az Európai Parlamentben

Deutsch Tamás 2009 óta EP-képviselő, és a Fidesz honlapján található bemutatkozása szerint angolul és franciául is beszél.

Hétfőn Deutsch Tamás nyitotta meg az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának ülését Nicklas Herbst bizottsági elnök késése miatt. A 444 szúrta ki , hogy a fideszes EP-képviselőnek szemmel láthatóan és hallhatóan meggyűlt a baja az angollal. Ezt valószínűleg ő maga is érezte, hiszen már az ülés elején „rossz hírként” közölte, hogy az elnök érkezéséig neki kell levezetnie az ülést.

