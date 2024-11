Elfogyott a türelem, kirúgták az ’56-osokat gyalázó fideszes posztolót

Kapcsolódó cikk „Én most egy hülye majom vagyok, mert ellenálltam?” – ezt gondolja az utca embere Orbán Balázs nyilatkozatáról A miniszterelnök politikai igazgatójának kijelentése felkavarta az állóvizet.

Orbán Balázs azonban még minidig a kormányfő egyik fő tanácsadója, egyúttal a Fidesz országgyűlési képviselője is.

Mint arról lapunk is beszámolt, az SZH kutatója november 4-én reggel, a nemzeti gyásznapon ezt posztolta:

Még az Orbán-kormány által kreált hivatalnál is kiverte a biztosítékot kutatójuk, Somkuti Bálint az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének emléknapján, november 4-én többször is módosított posztja, a Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH) rövid úton megvált a botrányos bejegyzést tevő férfitől:

