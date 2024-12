Elképesztő, hogy mit mondott Szentkirályi Alexandra

Szentkirályi Alexandra napirend előtti hozzászólásában arról beszélt: öt év kihagyás és főpolgármester-helyettesi szolgálata után, visszaülve a Fővárosi Közgyűlésbe, azzal szembesült, hogy Budapesten nem a jó irányba változtak a dolgok. Amikor öt évvel ezelőtt távozott a főpolgármester-helyettesi szolgálatából, akkor Budapest egy fejlődő, sokkal tisztább és rendezettebb város volt, amely „tele volt ambíciókkal, fejlesztésekkel, tervekkel”. Továbbá több mint 200 milliárdos megtakarítása volt a fővárosnak – mondta a kormánypárti politikus. Szentkirályi Alexandra szerint ehhez képest most, öt évvel később fővárosi képviselőként látva, hogy mi történik a fővárosban, „az embernek megszakad a szíve”. Főpolgármester-helyettesek továbbra sincsenek, „a város továbbra is törvénytelenül működik” – mondta. A politikus úgy fogalmazott: „most gyakorlatilag a közgyűlés – ha jól értem és jól veszem ki a mozgásokból – akkor egy törvénytelen csődköltségvetéssel kívánja megkoronázni ezt a működési évet”.

