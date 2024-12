Elképesztő nívón dübörög a fideszes országjárás

Kocsis Máté hangsúlyozta: hazánk abban érdekelt, hogy mind a négy égtáj felé kereskedhessen, hogy egy nehéz időszak – a koronavírus-járvány, a háború és a szankciók okozta válságok – után az elsők között helyreállítsuk országunk gazdaságát. Hozzátette: a nemzeti konzultáció „támasztékot ad” a gazdaság fellendítéséhez, segít abban a politikai vitafolyamatban, amit a kormány az Európai Unión belül vív; az emberek megkérdezése, véleményük megismerése pedig – szavai szerint – a legdemokratikusabb eszköz, amit két választás között alkalmazni lehet. Éppen ezért fontos, és arra biztatunk mindenkit, hogy töltse ki a nemzeti konzultációs ívet – mondta. Kocsis Máté a csornai lakossági fórum előtt tartott sajtótájékoztatón szólt arról is, országjárásuk arra is lehetőséget kínál, hogy ismertessék a kormány új gazdaságpolitikájáról szóló tervet, amely reményeik szerint a gazdaság fellendítéséhez vezet. Abban hiszünk, hogy a bérek emelése a gazdaság felemelkedésének egyik alapja lehet, ezért született az elmúlt héten egy három évre szóló bérmegállapodás.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!