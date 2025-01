„Talán az elnök úrnak is feltűnt, hogy a parlamentnek csúfolt színházban a kormánypártoknak kétharmados többsége van, és egyáltalán nem látszik, hogy ezt bármiféle belső elégedetlenség kikezdené (…) Ha esetleg az elnök úr úgy látja, az előrehozott választás mégis kikényszeríthető valamiféle külső nyomással, akkor nem látom be, miért ne lennének kikényszeríthetők a tisztességes választás feltételei: a külföldön dolgozók levélben vagy online szavazása, a közpénzből fizetett propaganda betiltása és a közmédia vezetőinek leváltása?”, fűzte hozzá Hadházy Ákos.

“Megragadom az alkalmat és leírom újra, ezúttal a volt miniszterelnöknek címezve: előrehozott választás akkor lesz, ha az a Fidesznek érdekében áll, egyéb esetben nem”, írta a független országgyűlési képviselő, alighanem Gyurcsány Ferenc pénteki bejelentésére utalva – a DK elnöke előrehozott választások kiírására szólított fel (újévi beszédében pedig ezt tette Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is).

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!