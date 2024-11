Emel a téten Karácsony Gergely

Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere a Facebook-oldalán posztolt az igazgatóságok számának és létszámának csökkentéséről.

Mint emlékeztetett, korábban azt javasolta, hogy jelentősen csökkentsék az igazgatóságok számát és létszámát. De most úgy látja, hogy még nagyobbat kell lépni: meg kell szüntetni az összes egyszemélyes fővárosi cégnél az igazgatóságokat, a testületek eddigi jogköreit pedig gyakorolja maga a Fővárosi Közgyűlés.

Ezt kezdeményezte a mai frakcióvezetői egyeztetésen, amelyre a Fidesz nem ment el, csak egy közleményt küldött. „De a többiek konstruktívan elfogadták a kétségkívül formabontó, de a város érdekét szolgáló javaslatomat” – értékelt Karácsony.

Rámutatva, ezáltal még olcsóbb és még transzparensebb lehet Budapest működése, hiszen spórolnak évente mintegy 250 millió forintot a városnak, és teljesítik a Fővárosi Közgyűlés új frakcióinak igényét a nagyobb beleszólásra és rálátásra – meg persze a komolyabb felelősségvállalásra is, ami ezzel együtt jár.

Fotó: Bánkuti András

A mai frakcióvezetői egyeztetésre Karácsony szerint azért volt szükség, mert miközben sorjáznak az ötletek, folyik a politikai helyezkedés, hogy ki, milyen beleszólást és jogkört akar magának, több jelenlegi igazgatóság megbízatása szűnik meg novemberben, ami veszélyezteti fontos budapesti cégek jogszerű működését. Márpedig a főpolgármester szerint a budapestieknek nyújtott közszolgáltatások nem láthatják kárát a frakciók közötti vitáknak. A városnak és cégeinek zökkenőmentesen és biztonságosan kell működniük – ha tehát a képviselők egymással nem tudnak megegyezni az igazgatóságok összetételéről, végezzék el maguk azt a munkát, amit eddig az igazgatóságok végeztek. Azzal, hogy az igazgatóságok helyére maga a Fővárosi Közgyűlés lép, jelentős működési költséget tudunk megtakarítani, és az eddigieknél is nagyobb átláthatóságot tudunk biztosítani cégeink működésében. Mindkettő fontos szempont.

A felügyelőbizottságok esetén Karácsony szerint egy igazságos megoldás van: a választók bizalmának mértékét tükröző mandátumok arányában jelöljenek a frakciók tagokat ezekbe az ellenőrző testületekbe. Mindenki a legjobb meggyőződése szerint. Az őt támogató pártok az általa meghirdetett, nyilvános és teljesen transzparens, szakmai követelményekre épülő pályázaton induló jelöltek közül fognak személyi javaslatokat tenni. Ha valamelyik frakció saját pályázatot akar hirdetni, vagy netalán delegálni akar, azt is lehet. „Természetesen a Fidesznek is fenntartjuk a beszállás lehetőségét, mert a fővárosban az ellenzéknek is járnak jogok” – üzent a főpolgármester.