Ez már tényleg földindulás: hat százalékpontot zuhant a Fidesz, tovább izmosodik a Tisza

A Párbeszéd és az LMP a teljes népesség, a pártválasztók és a biztos szavazók körében is egy százalékon állnak.

A Momentum a teljes népességben három, a pártválasztóknál négy, a biztos szavazó pártválasztók körében szintén négy százalékon (mínusz egy százalékpont) áll, jelenleg éppen nem jutna be a parlamentbe.

A Kutyapárt akár szűk parlamenti többséget is adhatna a Tisza Pártnak egy Fidesz-KDNP-Mi Hazánk szövetség ellenében, a jelenlegi számok alapján.

Jelenleg a Kutyapárt is bejutna a parlamentbe. „Bár tudjuk, hogy a támogatóik szavazói hajlandósága történelmileg alacsony, jelenleg éppen a parlamenti küszöbön állnak, a teljes népesség négy, a pártválasztók öt, a biztos szavazó pártválasztók körében szintén öt (plusz két százalékpont) százalék a támogatottságuk”, olvasható a kutatásban.

Bármi is volt a kiváltó ok, a visszaesés számottevő, a pártválasztók körében négy, a biztos szavazók körében hat százalékponttal csökkent a Fidesz-KDNP támogatottsága, összegezte az adatokat a Republikon.

Ha a választási részvételre is szűrünk, most először nem a Fidesz-KDNP szavazók a legaktívabbak, így a biztos szavazó pártválasztók körében a Tisza előnye még jelentősebb, hat százalékpont:

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!