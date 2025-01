Ezt nem teszi zsebre Rogán Antal: a nyugdíjasokról indítottak konzultációt

„A kormány a konzultációs levelében úgy teszi fel a kérdéseket, hogy azokra csak 'igen' lehet a válasz” – áll a közleményben. Hozzátették, hogy az Európai Unióval szembeni hangulatkeltő narratíva is sokakban ellenérzést kelt.

Szombati közleményük szerint a kérdéssor nemcsak az idősekhez szól, hanem a fiatalabb korosztály véleményét is várják. A kérdőív célja, hogy szélesebb társadalmi párbeszédet kezdeményezzen az időseket érintő kérdésekről.

A fiatalabb korosztály véleményét is várják.

