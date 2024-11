A Fidesz már tarkóján érezheti az őt követő Tisza leheletét

Mellettük parlamenti párt maradna a Mi hazánk és a DK is a biztos pártválasztó között 7-8 százalékos támogatottsággal, a Kutyapát és a Momentum pedig a küszöbön táncol 4 százalékkal. Az MSZP ebben a mérésben 3 százalékot kapott.

Lehetnek fenntartásaink az új közvélemény-kutatási eredmények kapcsán, de ez befolyásolhatja a választók és a politikusok viselkedését is.

Döntetlenközeli az állás a Fidesz és a Tisza között, mondta az ATV Start pénteki adásában Horn Gábor. A Republikon Intézet vezetője konkrét számokat is közölt legfrissebb kutatásukból, amivel teljes egészében hétfőn állnak a nyilvánosság elé — foglalja össze az ATV.

