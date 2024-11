Gyorsan lebuktak Rogán Antalék? Manipuláltnak látszik a Magyar Péterről készült felvétel

A Diétás Magyar Múzsa (DMM) és a Vastagbőr Facebook-oldal is arról ír, hogy egy mesterségesintelleginca-alapú, a manipuláció jeleit kereső online detektorprogram „hamisnak” minősítette a Magyar Péterről állítólag a Hősök terén tartott Tisza-tüntetés idején készített hangfelvételt.

A felvételt azután küldte el ismeretlen feladó több magyar médiumnak is, miután Magyar Péter vasárnapi sajtótájékoztatóján arról beszélt, volt barátnője, Vogel Evelin 11 órányi hangfelvételt készített róla, majd ezek közzétételének lehetőségével próbálta Magyart zsarolni.

A manipulációdetektor ítélete a Vogel Evelin-féle felvételről

Fotó: Resemble Detect / Mfor

További érdekesség, hogy egy másik buzgó internetező megtalálni vélte azt a háttérzaj-felvételt, amelyet alávághattak a beszélgetésnek (hogy az hitelesebbnek hallatszon, illetve elfedje a vágások helyét). A kétórás éttermi háttérzaj-felvétel több látszólag több helyen is feltűnik a „leleplező” hangfelvétel hátterében.

A DMM szerzője még arra is felhívja a figyelmet, hogy amennyiben valóban rejtett mikrofonnak készült volna a felvétel, akkor az más eredményhez vezetett volna. A szerző – aki korábban ügyvédként látott, sőt próbált is készíteni rejtett felvételt, most pedig podcast- és Youtube-adásai miatt mélyedt el a mikrofonok rejtelmeiben – furcsának találja, hogy a háttérzajból egyetlen értelmes szót vagy mondatot sem lehet elcsípni, viszont Vogel Evelin

„hangosan és tisztán hallatszik, mintha pont a szája előtt lenne egy 'kardioid' karakterisztikájú mikrofon.”

Itt hallható a hangfelvétel:

Itt pedig az éttermi zajt kínáló stock-felvétel: