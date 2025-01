Hadházy Ákos és Magyar Péter a Facebook-on üzenget egymásnak

Miután Hadházy Ákos megköszöni olvasói kommentjeit, azt írja, Magyar Péter képviselő úr kommentje annyira fontos, hogy a közösségi oldalán is válaszol neki. Posztja így szól:

Kedves Képviselő Úr!

Átolvastam még egyszer a bejegyzésem, de nem találom benne, hogy hol kritizáltam az Ön pártját. Viszont, ha lenne benne, akkor sem érteném, hogy ez miért lenne baj: a kritika ugyanis jó dolog, az viszont rossz, ha a kritikusban azonnak az ellenséget látjuk.

Miért hívom fel egy ellenzéki párt vezetőinek figyelmét különböző lépésekre „miközben ő maguk 14 év alatt nem tettek ilyet, vagy, ha igen, akkor totál sikertelenül”? Ha figyelte volna az ellenzékben végzett tevékenységemet, akkor látta volna, hogy az elmúlt 10 évben (én nem 14 éve, de nem is egy éve hagytam ott a Fideszt) pont ezekről beszéltem, bár kétségtelenül eddig nem sikerült sokakat meggyőzni az igazamról. A sikertelenség okai egészen biztosan összetettek. Vélhetően szerepet játszhat benne, hogy nem jól, vagy nem eleget érveltem. Én elfogadom a kritikát, sőt hajlamos vagyok az önkritikára is.

Azonban azt gondolom, hogy leginkább azért nem sikerült eddig tömegeket rávenni az elszánt nyomásgyakorlásra a valódi választások kikényszerítése érdekében, mert nem sikerült a régi ellenzéki pártokat meggyőznöm ennek szükséges és elkerülhetetlen voltáról. Sajnos a kommentjében Ön hozzájuk hasonlóan „sokadszor is leírja, hogy a választási és egyéb jogszabályokat egy választási győzelem után lehet megváltoztatni.”

Én viszont sokadszor leírom: ha Ön – mint most is – megüzeni, hogy elfogadja a Fidesz játékszabályait, akkor tényleg nem fogja őket megváltoztatni és akkor Ön ugyanúgy egy nem valódi választáson fog részt venni, ahogyan a régi ellenzéki pártok sem azokon vettek részt.

Jól látja, hiába írja le sokadszorra, hogy Ön elfogadja ezeket a szabályokat, én újra és újra meg dolgom próbálni Önt meggyőzni, hogy ne tegye. Ha lehetőséget ad rá, akár személyesen is. Bár én is sokat dolgozom, az Ön időbeosztása most sokkal szorosabb, ezért szívesen alkalmazkodom.

Ha viszont nem szeretne erről velem erről beszélni, akkor kérem, csak egyetlen kérdésemre válaszoljon: ha Ön szerint lehetetlen tisztességesebb választási feltételeket (mindenekelőtt valódi közmédiát és a propaganda hirdetések leállítását) kikényszeríteni a választások előtt, akkor Ön hogyan tervezi (ha tervezi) az előrehozott választások kikényszerítését, már abban az esetben, ha azt Orbán nem akarja? – áll a képviselő Magyar Péterhez intézett posztjában.