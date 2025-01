Hogyan kezelheti a Fidesz a Magyar Péter–kockázatot? Úgy átszabhatja a választási törvényt a kormánypárt, hogy maga sem ismerne rá

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

László szerint azonban nagyon meg kellene indokolnia a Fidesznek egy előrehozott választást, hiszen „az mégiscsak a gyengeség beismerése volna, ha bármilyen okból eldobnák maguktól azt a felhatalmazást, amit 2022-ben és folytatólagosan, 2010 óta mindig megszereztek”. Ennek van realitása, és csak azon múlik, hogy az aktuális érdekeik, hogyan alakulnak 2025-ben. A szakértői szerint még nem döntötték el ők sem, hogy fognak-e módosítani a választási rendszer bármely jogszabályán, de hogy a pakliban benne van, hogy ezen gondolkodnak, hogy vannak forgatókönyvek, abban teljesen biztos. A Fidesz szerinte csak akkor nem nyúlna hozzá a meglévő rendszerhez, ha úgy látná, hogy simán nyerni tud Ha pedig a Tisza Párt nagy előnybe kerülne, akár radikális átalakítás is jöhet.

„Valójában, ha ilyesmire készülnének, akkor nem hinném, hogy elkövették volna azt a hibát, hogy a költségvetésben felejtenek egy tételt, ami lebuktathatja őket” – mondta arra utalva a költségvetés választási kiadások címén van egy sor, ami találgatások szerint arra utalhat, hogy a kormány előrehozott választásokkal számol. Ha készülne is Orbán Viktor ilyenre, azt a legszűkebb köre tudná, és az nem lenne benne a 2025-ös költségvetésben. „A Tisza lassan, de biztosan erősödik. És hogy ha ez a tendencia kitart, akkor lehet, hogy nagyobb különbséggel nyerhetne idén, mint nyerne mondjuk 2026 májusában. Ez az érv szólt látszólag amellett, hogy itt a közeljövőben előrehozott választások legyenek” – mondta a szakértő.

Orbán Viktor büntetőjogi felelősségéről is beszélt a Tisza Párt elnöke.

