Itt az újabb békemisszió? Orbán Viktor a pápával találkozik

Orbán Viktor szerda reggel a Vatikánból jelentkezett be a közösségi oldalán, és közölte, hogy hamarosan találkozik Ferenc pápával. A jelek szerint ezzel kezdetét vehette az a békemisszió, amelyet a napokban már beharangoztak.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!