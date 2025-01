Itt egy újabb legendás fotó az Indiában pihenő Orbán Viktorról

Éjszakánként 100 ezer forintnál kezdődik a szobaár abban a szállodában, ahol Orbán Viktor nyaralhat. Vitte magával a testőrségét is.

Kapcsolódó cikk Hadházy Ákos: „Mi a fenét keres egy háborús veszélyhelyzetben tengődő ország miniszterelnöke egy indiai ötcsillagos hotelben?” Éjszakánként 100 ezer forintnál kezdődik a szobaár abban a szállodában, ahol Orbán Viktor nyaralhat. Vitte magával a testőrségét is.

A kép címe: egy háborús veszélyhelyzetben vergődő szerencsétlen ország miniszterelnöke és öt tisztességes indiai motoros riksa sofőr. (A kép forrásául szolgáló posztból is megtudjuk, hogy Orbánék az ötcsillagos indiai luxushotel igazgatójának jelezték, hogy tuktuk járműveket szeretnének maguknak és testőreiknek. Végül öt járműben fértek el, amit a poszt szerint a rendőrök előzőleg átvizsgáltak

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!