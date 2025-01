Itt vannak a kormány bejelentései!

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

A magyar titkosszolgálatok kapcsolatba léptek szlovák kollégáikkal, mivel a közelmúltban Szlovákiában is hasonló fenyegetések történtek. A hatóságok megkezdték a nyomozást és annak fejleményeiről a police.hu weboldalon a rendőrség és a Belügyminisztérium folyamatosan tájékoztatást nyújt.

Az ATV Heti Napló című műsorában kollégánkat is megszólaltatták.

Gulyás Gergely az alábbi eredményekkel igyekezett alátámasztani, hogy a gazdaság felszálló ágban van: 4,7 millióan dolgoznak, 15 év alatt több mint 1 millió új munkahely jött létre. A reálbérek egy év alatt 10 százalékkal nőttek, a minimálbér idén 5-6 százalékkal emelkedhet reálértéken. A tavalyi béremelés főként az alacsony keresetűeket és a középosztályt érintette. A fogyasztás az EU-ban az 5. legmagasabb volt, meghaladva a 4 százalékot. A kiskereskedelem 13 hónapja bővül, a turizmus rekordokat döntött. Nőtt a lakossági hitelállomány, a lakástranzakciók és az autóeladások száma is emelkedett.

Az energiabiztonságról és Ukrajnáról is tárgyal Orbán Viktor Pozsonyban.

Gulyás kiemelte a kettős adóztatás problémáját is és hangsúlyozta: az Egyesült Államok saját érdekeit helyezi előtérbe, ezért fontos az együttműködés és a megállapodások megkötése az uniós érdekek védelmében.

Gulyás Gergely szerint a főváros álszent módon viszonyul egy belvárosi, nagyrészt a MÁV-hoz tartozó területhez, mivel korábban sem a főváros, sem a kerület nem tett lépéseket annak rendezésére. Bár indokolt, hogy Budapest tudni akarja, mi történik a területen, eddig nem tett vételi ajánlatot, és a hulladék elszállításáról sem gondoskodott. A miniszter kiemelte, hogy Lázár János kizárta a 150 méternél magasabb épületek létesítését, míg a törvény már 90 méternél is korlátot szab.

Nem sokkal a sajtótájékoztató előtt bombariadó volt több iskolában is:

Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. Várhatóan szóba kerül Donald Trump beiktatása és a gazdaságot beindítani próbáló program is.

