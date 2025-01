Kiakadt Hatvan polgármestere Szijjártó Péter bejelentésén

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Szijjártó Péter tájékoztatása szerint a beruházás közel ötvenmilliárd forintból valósul meg, és 900 új munkahelyet teremt. A kínai vállalat nemcsak gyártótevékenységet végez majd, hanem kutatás-fejlesztési részleget is létrehoz, amelyhez 30 magasan képzett mérnököt vesznek fel.

Hatvannak még csak nem is egyeztettek a kínai üzemről.

