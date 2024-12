Kiderült, hova szökik a gáz a magyar készletekből

Figyelemre méltó, hogy ennek tetejébe a behozatal kismértékben még emelkedett is. Azaz úgy fogyott sokkal több gáz a tárolókból, hogy az országba több jött be, a fogyasztás pedig nőtt ugyan, de csak kisebb mértékben.

Jelenleg már a 80 százalékot sem éri el a hazai tárolók töltöttsége. Tavalyelőtt hasonló volt a helyzet az évnek ebben az időszakában, ám a trendek eltértek. Míg akkor alacsony szintről kellett feltölteni a tárolókat, és még november közepén is nőtt a készletszint, most október eleje óta folyamatosan apad. Ráadásul elég gyors ütemben: napi szinten durván 30 millió köbméter gázt tárolnak ki a hazai létesítményekből.

Aggasztónak tűnik, hogy a hazai gáztárolók sokkal gyorsabban apadnak, mint az elmúlt két évben. Ennek kapcsán a G7 arról ír, hogy bár a tavalyinál és a tavaly előttinél kedvezőtlenebb időjárás is szerepet játszik ebben, de messze nem ez a fő ok.

