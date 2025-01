Kínos bakit vétett a kormányszóvivő ország-világ előtt

A választott aláfestő zene Dee McGhee, Hidrolic West és Twan G „Work Work Work” című száma volt, amelyben „ribancok dolgoztatásáról”, gyilkosságról és drogdílerkedésről is szó esik, illetve konkrétan utalnak a kokainkereskedelemre.

Vitályos Eszter kormányszóvivő hatalmas lendülettel vágott bele a munkába az új évben, Instagramra posztolt fotót január 7-én azzal a felirattal, miszerint „A képviselő házhoz megy! Indulás Szentendrére”. A poszthoz egy mosolygós fotót is csatolt, amelyen pillangós melltűt visel. A figyelmet azonban nem annyira a kép, inkább a háttérzene váltotta ki – számolt be a 444.hu .

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!